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Измена Тотлебена. Семилетняя война/Борис Кипнис

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На юбилейной «Цифровой истории» Борис Кипнис выступил в жанре «роман плаща и шпаги», рассказав историю о саксонском авантюристе с задатками казановы – русском генерал-майоре графе Тотлебене.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #БорисКипнисЦИ #фестивальЦИ

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/2556

Расписание экскурсий Егора Яковлева и Бориса Кипниса:
— 19 мая, четверг
с Егором Яковлевым
⚓19.00 Революционный Петроград https://vk.com/event213277807
⚓20.15 Реки и каналы Петербурга https://vk.com/event213277879

— 21 мая, суббота
с Борисом Кипнисом
⚓12.00 Петербург Петра I и Екатерины II https://vk.com/event213277367
⚓13.15 От Петра Великого до декабристов https://vk.com/event213277767

— 22 мая, воскресенье
с Егором Яковлевым
⚓12.00 Мистический Петербург https://vk.com/event212978426
⚓13.15 Революционный Петроград https://vk.com/event213083843
⚓14.30 Петровский Петербург https://vk.com/event213084409
16.30 Смерть трёх императоров https://vk.com/event212979145

— 26 мая, четверг
с Егором Яковлевым
⚓19.00 Петровский Петербург https://vk.com/event213277972
⚓20.15 Реки и каналы Петербурга https://vk.com/event213277915

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=097ujVv38LU
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