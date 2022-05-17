Игорь Стравинский “Эй, ухнем”. Обработка русской народной песни (1962)
Игорь Стравинский “Эй, ухнем”. Обработка русской народной песни
Обработка Игоря Стравинского русской народной песни “Эй, ухнем” в исполнении Симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Дирижирует автор – композитор Игорь Стравинский.
Эту оркестровую миниатюру И.Стравинский сделал всего за одну ночь, когда после Февральской революции 1917 надо было срочно заменить гимн “Боже, царя храни”, который исполнялся в начале всех русских концертов.
Фрагмент концертной программы “Концерт Игоря Стравинского в Москве”.
Главная редакция музыкальных программ, 1962 г.
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