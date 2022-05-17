День Лады Богородицы. Любомiръ Тай-Мыр
Лада – Матушка (Матерь Сва) – Великая Небесная Мать, Богородица.
Любящая и нежная Мать Большинства Светлых Богов, Богородица-Покровительница Чертога Лося во Сварожьем Круге и всех Народов Великой Рассении.
Небесная Богородица Лада-Матушка – это Богиня Красоты и Любви, оберегающая Семейные Союзы Родов Великой Расы и Семьи всех потомков Рода Небесного.
Вышняя Богородица Лада всегда дарует молодым супругам всё то, что они просят для начала совместной счастливой жизни.
Она приносит в жизнь людей домашний уют, дружелюбие, взаимопонимание, любовь, продолжение Рода, многодетство, взаимовыручку, семейный уклад, взаимоуважение и взаимопочитание. Поэтому про такие Союзы говорят, что царит в них Лад да Любовь.
Ладе-Богородице, Матушке нашей Небесной: Слава!
#ладабогородица #праздникиславян #ЛюбомiръТайМыр
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