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День Лады Богородицы. Любомiръ Тай-Мыр

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Лада – Матушка (Матерь Сва) – Великая Небесная Мать, Богородица.

Любящая и нежная Мать Большинства Светлых Богов, Богородица-Покровительница Чертога Лося во Сварожьем Круге и всех Народов Великой Рассении.

Небесная Богородица Лада-Матушка – это Богиня Красоты и Любви, оберегающая Семейные Союзы Родов Великой Расы и Семьи всех потомков Рода Небесного.
Вышняя Богородица Лада всегда дарует молодым супругам всё то, что они просят для начала совместной счастливой жизни.

Она приносит в жизнь людей домашний уют, дружелюбие, взаимопонимание, любовь, продолжение Рода, многодетство, взаимовыручку, семейный уклад, взаимоуважение и взаимопочитание. Поэтому про такие Союзы говорят, что царит в них Лад да Любовь.

Ладе-Богородице, Матушке нашей Небесной: Слава!
#ладабогородица #праздникиславян #ЛюбомiръТайМыр
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IOEsOo9O8SY
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