Главная » Новости Украины и Новороссии

Цифры с “Азовстали”

50 1


Цифры с "Азовстали"

Сладков по цифрам с "Азовстали".

1. Всего свыше 2500 человек там было на момент начала сдачи.
2. Из них "Азова" 804 человека.
3. Из общего числа 404 раненых, из них 55 тяжелых.
4. Свыше 200 трупов в замороженном состоянии.
5. Трое наших пленных (1 офицер, 2 солдата)

Видео тут https://t.me/boris_rozhin/49000

По данным МО РФ вчера сдалось 265 человек, из них 55 раненых. Раненые все в Новоазовске. Остальные в Еленовской колонии.

Ниже, кадры "спецоперации Зеленского" по сдаче в плен.



















Видео вчерашней сдачи:

https://t.me/boris_rozhin/48999
https://t.me/boris_rozhin/48992
https://t.me/boris_rozhin/48977

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7620378.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, мариуполь, Россия, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 23781 19847
    марина 16 мин. назад

      “Операция по обороне Сталинграда завершена и солдат 6-й армии Вермахта эвакуируют. Абвер совмесно с СС провёл сложнейшую операцию по спасению немецких воинов из сталинградского котла”
      Геббельс, 1943 год.

      После этого о судьбе 6-й армии (лучшей до разгрома этой армии вермахта под Сталинградом), которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат. До Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении, будучи уверенными, что их:

      а) будут снабжать
      б) *де..блокируют*

      После Сталинграда немцы отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались…
      п.с. а куда примут 16 тысячную группировку из под Лисичанска.В очередь цуки пусть выстриваются на лечение ..Кстати ,следующая партия азовцев,подготовлена к сдаче…

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru