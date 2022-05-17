Цифры с “Азовстали”
Цифры с "Азовстали"
Сладков по цифрам с "Азовстали".
1. Всего свыше 2500 человек там было на момент начала сдачи.
2. Из них "Азова" 804 человека.
3. Из общего числа 404 раненых, из них 55 тяжелых.
4. Свыше 200 трупов в замороженном состоянии.
5. Трое наших пленных (1 офицер, 2 солдата)
Видео тут https://t.me/boris_rozhin/49000
По данным МО РФ вчера сдалось 265 человек, из них 55 раненых. Раненые все в Новоазовске. Остальные в Еленовской колонии.
Ниже, кадры "спецоперации Зеленского" по сдаче в плен.
Видео вчерашней сдачи:
https://t.me/boris_rozhin/48999
https://t.me/boris_rozhin/48992
https://t.me/boris_rozhin/48977
“Операция по обороне Сталинграда завершена и солдат 6-й армии Вермахта эвакуируют. Абвер совмесно с СС провёл сложнейшую операцию по спасению немецких воинов из сталинградского котла”
Геббельс, 1943 год.
После этого о судьбе 6-й армии (лучшей до разгрома этой армии вермахта под Сталинградом), которую обещали спасти и которую в итоге бросили умирать, помнил каждый немецкий солдат. До Сталинграда немцы спокойно оставались в окружении, будучи уверенными, что их:
а) будут снабжать
б) *де..блокируют*
После Сталинграда немцы отступали целыми фронтами, а порой и бежали либо, будучи окруженными, быстро сдавались…
п.с. а куда примут 16 тысячную группировку из под Лисичанска.В очередь цуки пусть выстриваются на лечение ..Кстати ,следующая партия азовцев,подготовлена к сдаче…