Бабочки высокогорья. Научно-популярный фильм (1986)
Бабочки высокогорья. Научно-популярный фильм
В горах Заилийского Алатау Казахстана среди горных озер и лугов сохранились бабочки аполлон семейства парусников, которые занесены в Красную книгу. Их называют “порхающими цветами” из-за пятен на крыльях. В фильме показаны уникальные кадры, как гусеница превращается в куколку, и после освобождения от кокона вылупившаяся бабочка расправляет крылья.
#НаучноПопулярный фильм
Казахфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1986
Автор сценария – Лариса Мухамедгалиева
Режиссер – Лариса Мухамедгалиева
Режиссер – Вячеслав Белялов
Оператор – Вячеслав Белялов
Композитор – Эдуард Богушевский
#гостелерадиофонд #животные #бабочки #насекомые
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