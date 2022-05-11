Биологические программы НАТО в Казахстане
Пока очень много говорят про вскрывшиеся программы разработки биологического оружия на территории Украине, примерно тоже самое с куда как меньшим шумом происходит на территории формально союзного Казахстана.
Биологические программы атлантического сообщества в Казахстане представляют не меньшую угрозу, чем разработка биооружия на Украине
Обнаруженные в ходе проведения СВО факты, свидетельствующие о разработке биологического оружия спецслужбами США на базе разветвлённой сети военно-биологических лабораторий на Украине, вызвали широкий политический и общественный резонанс на международном уровне. Агрессивная экспансия «научной» инфраструктуры военных ведомств стран-членов НАТО на территории СНГ подчёркивает важность принятия мер в области противодействия новым биологическим угрозам, в первую очередь, в приграничных регионах России.
Казахстан, (общая сухопутная госграница с Россией – около 6 тыс. км), обладающий существенным научным и производственным потенциалом, безусловно рассматривается членами НАТО в качестве эффективного форпоста в противостоянии с Россией. В статье сотрудника MRI Global (НКО, координация деятельности исследовательских центров Министерства обороны США) Кеннета Йе прямо указано: «привлекательность Казахстана в качестве партнёра обусловлена историей его участия в программе по созданию биологического оружия в бывшем Советском Союзе, действующей системой надзора за чумой и опытом борьбы со вспышками инфекционных болезней, в том числе сибирской язвы, бруцеллеза, чумы и туляремии».
В настоящее время известно о трех крупных военно-биологических программах, реализуемых членами НАТО на территории Казахстана:
- Программа Агентства по снижению биологической угрозы Министерства обороны США (Biological Threat Reduction Program (BTRP) оf the United States Defense Threat Reduction Agency, DTRA) – долгосрочный проект США, развернутый на территории бывших советских республик: Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины и Узбекистана;
- Программа Федерального министерства иностранных дел Германии по биобезопасности (Germany’s Federal Foreign Office’s German Biosecurity Programme, GBP) – целевые проекты в Грузии, Казахстане и на Украине;
- Международная программа биологической безопасности Великобритании (United Kingdom’s International Biological Security Programme, IBSP) – британский проект в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Таджикистане, а также в странах Ближнего Востока и Африки.
Все три программы интенсивно финансируются в направлении развития специальной инфраструктуры, проведения научных исследований «двойного» назначения и подготовки кадров.
BTRP действует в Казахстане с начала 2000-х годов. В ходе реализации этой программы в 2017 г. была создана Центральная референсная лаборатория в г. Алматы, на что было выделено $ 102 млн. Указанный научно-исследовательский центр располагает самыми современными лабораториями с высокими уровнями биологической безопасности: BSL-3, ABSL-3 и BSL-2, в которых могут проводиться работы с возбудителями опасных инфекций I-II группы патогенности, а также соответствующие экспериментальные работы на биопробных животных. С 2005 по 2018 гг. в рамках BTRP в Казахстане реализовано 30 биологических проектов, на которые было потрачено $ 25 млн.
Важно отметить, что планирование и координация выполнения программ BTRP и IBSP осуществлялось в рамках соглашений между Минобороны США и Минобороны Великобритании. В частности, совместно военными США и Великобритании были разработан проект KZ-4 (2005-2007 гг.), направленный на исследование эндемичных вирусных патогенов. Затем более масштабный проект KZ-29 (2009-2014 гг.), целью которого стало комплексное исследование клещевых инфекций, в том числе Конго-крымской геморрагической лихорадки, ортохантавирусов, клещевого энцефалита, риккетсиозов, и однолетний проект TAP-10, в ходе которого дополнительно изучались возбудители бруцеллеза и коксиеллеза. В 2020 г. специалисты DTRA предоставили казахской стороне трёхлетний грант на сумму $ 1,5 млн, предусматривающий исследования Конго-крымской геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита в Казахстане с использованием современных методов геномного секвенирования и биоинформатики, открывающими возможности для последующего редактирования свойств возбудителей данных заболеваний.
С 2013 по 2021 г. немецкая программа GBP осуществила на территории Казахстана три биологических проекта общей стоимостью € 2,5 млн. К совместной работе были привлечены военные специалисты из Института микробиологии Бундесвера (Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr) и Германское общество международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Первым этапом работы стал проект «Немецко-Казахстанская информационная система диагностики инфекционных болезней, вызываемых потенциальными В-агентами» (2013-2016 гг.). Соответствующая работа была продолжена в проекте «Немецко-Казахстанская информационная система биобезопасности и биозащиты» (2017-2019 гг. и 2020-2022 гг.). В программе были задействованы 5 ведущих профильных учреждений Казахстана: Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, противочумные станции в Талдыкоргане и Уральске, НИИ проблем биологической безопасности, Национальный центр биотехнологии.
Не вызывает сомнения тот факт, что военные микробиологи из США, Великобритании и Германии получили неограниченный доступ к исчерпывающей информации об эпидемиологической обстановке, штаммам из национальных коллекций патогенных микроорганизмов и соответствующему клиническому материалу.
Очевидно, что все представленные военно-биологические программы направлены на получение подробной информации о возбудителях особо опасных природно-очаговых инфекций, циркулирующих на территории стран постсоветского пространства, в том числе Казахстана. Генетическая модификация штаммов указанных патогенов может привести к разработке эффективного биологического оружия, действие которого имитирует вспышку заболевания естественного происхождения.
Кроме того, опасения вызывают сообщения об исследованиях особенностей генома коренного населения Казахстана, проводимых при активном участии учёных Колумбийского университета. Целевой сбор и анализ геномных профилей представителей национальностей, населяющих территории, прилегающие к границам Российской Федерации, очевидно, может использоваться для разработки средств поражения направленного/селективного действия, а также прогнозирования последствий воздействия патогенных агентов.
Важная информация о комплексе научных проектов стран НАТО на территории Казахстана с краткими аннотациями размещена на сайте Международного центра науки и технологии (The International Science and Technology Center, ISTC). Председателем организации является директор Центра исследований глобальной безопасности Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, бывший директор Агентства США по контролю над вооружениями и разоружению, помощник министра обороны, главный переговорщик по СНВ и заместитель помощника президента США доктор Рональд Леман.
Таким образом, доступные объективные данные позволяют сделать вывод о том, что деятельность США и их союзников по созданию, финансированию и контролю функционирования разветвленной сети военных биологических лабораторий на территории Казахстана сопровождается беспрецедентным возрастанием рисков в области биологической безопасности для населения Центральной Азии и соседних стран. Эти обстоятельства требуют разработки совместно со всеми заинтересованными странами евразийского пространства, в том числе с Китаем и Россией, комплексного плана мероприятий по противодействию новым биологическим угрозам, включающего совершенствование системы выявления и идентификации атипичных патогенных биологических агентов и организации взаимного контроля исследований в сфере биобезопасности, имеющих потенциал военного применения.
https://telegra.ph/Biologicheskie-programmy-atlanticheskogo-soobshchestva-v-Kazahstane-predstavlyayut-ne-menshuyu-ugrozu-chem-na-Ukraine-05-10 – цинк
Какая страшная сила у власти сегодня в мире.Она ведь наднациональна ,её нельзя ассоциировать с каким-то отдельным государством -сегодня это США-там основные их конторы -ЦРУ,ООН,ВОЗ,Пентагон ,это Британия -СИТи (биржа)МИ6,Израиль ,Германия,но завтра они снимутся и пересядут на тело Китая,Индии и разделят оставшуюся территорию на кусочки ,а издалека будет казаться ,что это народ ТИрландии ,Шотландии победил.Они уничтожают государства -пусть и орган насилия ,единственно законный ,но он дает и гарантированную Конституцией защиту.А что дают их сатанинские корпорации.?*
Хохол сказал ,что Змеиный ничто-врет ведь ,как хохол обыкновенный перепрошитый
Байден:”Глава разведуправления Минобороны США заявил, что украинский конфликт зашел в тупик.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме почти 40 млрд долларов.
На Украине лежит 20 млн тонн зерна. Мы выясняем, как вывезти его из страны. Это поможет снизить мировые цены на зерно — Байден
Байден обвинил Путина в росте цен: «мы заметили, что марте выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на еду у нас». Кошка бросила котят… так вещают здесь 80% посетителей .Они не видят врагов??-конечно видят ,но зачем тогда содержать сайт,он ведь кем-то поддерживается.
В директивном документе МО Великобритании «Оборона в эпоху соперничества» есть карта. Один из британских штабов обороны расположен на территории Украины.
А финсистема мировая чья ? Межгалактическая ?( По Лениду) Ссудный процент и ростовщичество чьё ? Какая же “наднациональная” ? Интернациональная (промеж-, между наций) скорее всего, одной нации.) Вернее, – секты.
их главный бизнес – печатать мировые деньги.
Чтобы достичь этого, нынешние владельцы ФРС затратили много и времени – десятилетия, а точнее – столетия, и усилий – здесь: 1я Мировая война, переворт в России в феврале 1917, а затем 2-я Мировая война и Бреттон-Вудские соглашения и т.д. и, конечно, само создание ФРС в 1907 году. Федеральная резервная система является очень умной, гигантской по объемам и размаху, финансовой пирамидой.
Тут надо понять одно – человечество имеет дело с гениальной, неимоверно сильной и безжалостной группой людей, выстроившей ту структуру мира, в которой мы живем. В их понятийном аппарате не учитываются такие понятия, как «гуманизм», «доброта», «сострадание» и т.д.
Главное – цифры, главное – прибыль, главное – арифметика сделок. В ситуации, когда надо уничтожить людей, но получить большую прибыль, для них не возникает особых сомнений, как поступить. Они в своих интересах могут города ровнять с землей вместе с мирными жителями. Для них, единственным по-настоящему значимым результатом может быть только прибыль.
А сейчас Россия бросила им вызов. И весь мир ждет, чем всё это кончится.
Если Россия победит, американская финансовая система потеряет половину планеты, Китай, Индия тоже выйдут из под влияния ФРС США. Но, а пока идет смертельная схватка.
Мы обязаны победить иначе нас уничтожат.
П.С. не главное их имена -там в двадцатом уже поколение паразиты -саксы смешались конечно же с евреями ,хотя избегали этого ,чтобы сохранить капиталы семейные ,отсюда и превратились в бесов ,трансгендеров ..Русским имен там нет..Только вот под силу это России изменить ход вещей -разве она не обьясняет ,что не хочет им портить жизнь,только дайте и нам возможность вести нашу жизнь.Но этот посыл провальный -гад способен только убивать ,тем более слабеющий гад..Они убили своих -Башни 2001..
Нет. Их главный бизнес – “обналичивание” . Превращение бумажек в материальное. Цель – окончательно подмять все клетки зоопарка под себя и для себя. Тот же фашизм и расизм. И зомби.
именно -вот эти 20млн тн зерна в украине сегодня для них возможно прикупить себе еще государств в африке или азии-ведь они сказали -заа ковидом мы устраиваем голодомор и спишем опять на Россию…И *обы..длен.ое** население согласится ,ибо голод не тетка и пойдешь войной за кусок хлеба…И сколько млн нагнали в Европу уже орков??и если каждому гранотомет ,то и Солнцепек не справится..И пока бесполезно что-то обьяснять хохлам -там ненависть …ум погас -их видите ли взяли в гейровидение ,обрядив соответственно и наверное победу присудят..https://vinujden.livejournal.com/869874.html
Согласен. Клиника. На радость паразитам , которые уже ладони себе отбили, аплодируя. А Бидон уже во всём,- во всём, Карл !, обвинил дядю Вову.
Ну обвинил.
А Путин обвинил Бидона и чё?
Но вывод ОБА сделали одинаковый.
Война до последнего хохла.
Договорились.
Как прекрасен этот мир. жорики нашли жориков.
Они и не находили. Они всегда в поле зрения друг друга. Работа же.)
Когда кто то говорит Вам о случайности и эмоциональности вместо логики – он лжец.
Ибо все причинно-следственно, закономерно и объяснимо.
Да.Так бывает всегда. Но бывают, что кто то указывает человеку на неслучайность данной “случайности” с доказательствами. Если человек готов меняться, то он легко исправляет ошибку и радуется этому. Такого человека можно назвать неосознанным лжецом.
Однако есть те, кто не готов принять и исправить ошибку в силу каких то внутренних причин. Такого человека можно назвать лжецом осознанным.)
Диалог между мной и КТ вчера.
При отсутствии связи с Жорой был бы задан вопрос о причинах моего вывода.
Вместо этого было шутовство.
Потому что причина известна и от нее нужно увести внимание.
Дя, я увидел..))
Попытка увести диалог в нужное ему русло.
Навязывание “правил игры” через взятие “на понт” играя “эксперта”.
Ты должен видеть всё. Не спать. Ты – отмобилизован на кошачьи войны. Так как твоя сова тоже ловит мышей. Тут вы едины. По мышам. Бди.
Попытка игры на эмоциях с целью вызвать отторжение (подсознательно) навязываемого, в частности попытки вменять некий сговор, доказательств которому нет ни в поле логики, ни в поле фактов.
Лишь попытка притягивания за уши разрозненных потенциальных факторов.
Всё как по буквам..))
https://pandoraopen.ru/2022-05-11/biologicheskie-programmy-nato-v-kazaxstane/#comment-647713
И снова здравствуй, осознанный лжец хунвэйбин-молдаванин Андрейко (не могущий сказать про свою национальность) ! Если всё объяснимо, то попробуй хоть ты объяснить по вашей логике 2 + 2 х 2 = ? (скока?) Именно по логике. Надеюсь, что ты логичен (как-то) и арифметику не забыл. И не ссышься.
“главное – прибыль”,нет не прибыль,а безпредельная власть.Деньги это только один из способов.
да конечно -сакральность власти старого аристократизма и кровей всяких габсубургов и каролингов определенно имеет власть но не будь у них денег они были бы просто зицпредседателями .они владеют землей на трлн дол в старых городах европы -они и станут новыми феодалами рабовладельцами..все по кругу
Не станут. Качели Бытия качаются. Пример – трясёт сегодняшний зоопарк. Если они привыкли решать свои вопросы по перераспределению ТМЦ войнами, то третья – лотерея. Быть или не быть всем.
Быть.
Война НЕ перераспределение а утилизация.
Если стадо в вольере расплодилось и его содержать проблемно.
А все этм бла-бла про кто и кого ПАБЕДИЛ это чтоб радостнее резали друг-друга.
Хохлам втирают что Путин злой фашист а русским что злой фашист это Зе.
При этом Зе не трогают но херачат всех остальных
А в Сирии просто 30 млн населения захерачили и ушли.
Что там перераспределяли?
Ничего.
Миллиарды потратили миллионы захерачили
Перемога
Война – это инструмент. Для достижения явных и скрытых целей. Даже и не для двух воюющих сторон, а третьей или 4-ой.
самый притом примитивный инструмент -желательно им никогда не пользоваться и умные так и делают но иногда всем миром вынуждают -хорошо бы как у почитателй лао цзы всегда было …
ну вот гад же ты как и КБ с Твердым -кто убил 30млн,кто уничтожил страны и государства _ИРак,Ливию,Ийемен ,кто сбивал наши самолеты над Египтом.Что за примитивное ,*****.*..кое прямо русофобство из тебя прет -все ведешь к уравниванию русских и мировых убийц.Ты еще пожалей маленькие гордые горские народы _они там поичезали ,поприсоединялись и потерялись в племенах.Вот для кого плетешь эту нить русофоб,когда уже на тебя табаки нападет..А может ты еще и про караимов и греков Крыма помнишь мезеньский ты приблуда-нет рода-0потому и родины у тебя нет..
обычная деятельность масон и страшно не то что знаешь и видишь, а то что не знаешь и не видишь. возможно и в рф есть, сотворят стадо и на убой.
Уже сотворили. А вы что не видите ? Одно стадо против другого и на убой. И Путин видит, да зуб неймет, хотя и сидит как бы правильно. И сейчас сотворили уже будущий убой. Творите и вы, никто не мешает. Но если вам будет “элита” предлагать им помочь, то вы в праве отказаться, и внести свою лепту в общую Победу.
да уж, коллективной дури хватает нынче, чего то орут, бегают, флажками машут, а сами на убитых в хлам машинах кандыляют.
а вы со скво в белом и на даче даже редиску не сажаете и что? -есть японский джип?какой успех,какой рывок в развитии ,а что такие смешные вопросы задаете ,если вам не 36 как коту конечно (пришибленным детям простительно),но если вы помните Сахарова ,то все -это финишь
мне 64 и сейчас у меня двухгодовалая нива и мотик эндуро. мне хватает был мерс- продал, для тайги непригодный и я далеко не садовод, это дело надо любить душой, а насиловать себя на огороде не моё. знаешь что такое любить душой?
Я знаю. У нас продают жигули первую модель за 500 долларов.
Ваще полный отпад, и супер отбаханная.