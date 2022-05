Пока очень много говорят про вскрывшиеся программы разработки биологического оружия на территории Украине, примерно тоже самое с куда как меньшим шумом происходит на территории формально союзного Казахстана.Обнаруженные в ходе проведения СВО факты, свидетельствующие о разработке биологического оружия спецслужбами США на базе разветвлённой сети военно-биологических лабораторий на Украине, вызвали широкий политический и общественный резонанс на международном уровне. Агрессивная экспансия «научной» инфраструктуры военных ведомств стран-членов НАТО на территории СНГ подчёркивает важность принятия мер в области противодействия новым биологическим угрозам, в первую очередь, в приграничных регионах России.Казахстан, (общая сухопутная госграница с Россией – около 6 тыс. км), обладающий существенным научным и производственным потенциалом, безусловно рассматривается членами НАТО в качестве эффективного форпоста в противостоянии с Россией. В статье сотрудника MRI Global (НКО, координация деятельности исследовательских центров Министерства обороны США) Кеннета Йе прямо указано: «привлекательность Казахстана в качестве партнёра обусловлена историей его участия в программе по созданию биологического оружия в бывшем Советском Союзе, действующей системой надзора за чумой и опытом борьбы со вспышками инфекционных болезней, в том числе сибирской язвы, бруцеллеза, чумы и туляремии».В настоящее время известно о трех крупных военно-биологических программах, реализуемых членами НАТО на территории Казахстана:- Программа Агентства по снижению биологической угрозы Министерства обороны США (Biological Threat Reduction Program (BTRP) оf the United States Defense Threat Reduction Agency, DTRA) – долгосрочный проект США, развернутый на территории бывших советских республик: Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины и Узбекистана;- Программа Федерального министерства иностранных дел Германии по биобезопасности (Germany’s Federal Foreign Office’s German Biosecurity Programme, GBP) – целевые проекты в Грузии, Казахстане и на Украине;- Международная программа биологической безопасности Великобритании (United Kingdom’s International Biological Security Programme, IBSP) – британский проект в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Таджикистане, а также в странах Ближнего Востока и Африки.Все три программы интенсивно финансируются в направлении развития специальной инфраструктуры, проведения научных исследований «двойного» назначения и подготовки кадров.BTRP действует в Казахстане с начала 2000-х годов. В ходе реализации этой программы в 2017 г. была создана Центральная референсная лаборатория в г. Алматы, на что было выделено $ 102 млн. Указанный научно-исследовательский центр располагает самыми современными лабораториями с высокими уровнями биологической безопасности: BSL-3, ABSL-3 и BSL-2, в которых могут проводиться работы с возбудителями опасных инфекций I-II группы патогенности, а также соответствующие экспериментальные работы на биопробных животных. С 2005 по 2018 гг. в рамках BTRP в Казахстане реализовано 30 биологических проектов, на которые было потрачено $ 25 млн.Важно отметить, что планирование и координация выполнения программ BTRP и IBSP осуществлялось в рамках соглашений между Минобороны США и Минобороны Великобритании. В частности, совместно военными США и Великобритании были разработан проект KZ-4 (2005-2007 гг.), направленный на исследование эндемичных вирусных патогенов. Затем более масштабный проект KZ-29 (2009-2014 гг.), целью которого стало комплексное исследование клещевых инфекций, в том числе Конго-крымской геморрагической лихорадки, ортохантавирусов, клещевого энцефалита, риккетсиозов, и однолетний проект TAP-10, в ходе которого дополнительно изучались возбудители бруцеллеза и коксиеллеза. В 2020 г. специалисты DTRA предоставили казахской стороне трёхлетний грант на сумму $ 1,5 млн, предусматривающий исследования Конго-крымской геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита в Казахстане с использованием современных методов геномного секвенирования и биоинформатики, открывающими возможности для последующего редактирования свойств возбудителей данных заболеваний.С 2013 по 2021 г. немецкая программа GBP осуществила на территории Казахстана три биологических проекта общей стоимостью € 2,5 млн. К совместной работе были привлечены военные специалисты из Института микробиологии Бундесвера (Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr) и Германское общество международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Первым этапом работы стал проект «Немецко-Казахстанская информационная система диагностики инфекционных болезней, вызываемых потенциальными В-агентами» (2013-2016 гг.). Соответствующая работа была продолжена в проекте «Немецко-Казахстанская информационная система биобезопасности и биозащиты» (2017-2019 гг. и 2020-2022 гг.). В программе были задействованы 5 ведущих профильных учреждений Казахстана: Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, противочумные станции в Талдыкоргане и Уральске, НИИ проблем биологической безопасности, Национальный центр биотехнологии.Не вызывает сомнения тот факт, что военные микробиологи из США, Великобритании и Германии получили неограниченный доступ к исчерпывающей информации об эпидемиологической обстановке, штаммам из национальных коллекций патогенных микроорганизмов и соответствующему клиническому материалу.Очевидно, что все представленные военно-биологические программы направлены на получение подробной информации о возбудителях особо опасных природно-очаговых инфекций, циркулирующих на территории стран постсоветского пространства, в том числе Казахстана. Генетическая модификация штаммов указанных патогенов может привести к разработке эффективного биологического оружия, действие которого имитирует вспышку заболевания естественного происхождения.Кроме того, опасения вызывают сообщения об исследованиях особенностей генома коренного населения Казахстана, проводимых при активном участии учёных Колумбийского университета. Целевой сбор и анализ геномных профилей представителей национальностей, населяющих территории, прилегающие к границам Российской Федерации, очевидно, может использоваться для разработки средств поражения направленного/селективного действия, а также прогнозирования последствий воздействия патогенных агентов.Важная информация о комплексе научных проектов стран НАТО на территории Казахстана с краткими аннотациями размещена на сайте Международного центра науки и технологии (The International Science and Technology Center, ISTC). Председателем организации является директор Центра исследований глобальной безопасности Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, бывший директор Агентства США по контролю над вооружениями и разоружению, помощник министра обороны, главный переговорщик по СНВ и заместитель помощника президента США доктор Рональд Леман.Таким образом, доступные объективные данные позволяют сделать вывод о том, что деятельность США и их союзников по созданию, финансированию и контролю функционирования разветвленной сети военных биологических лабораторий на территории Казахстана сопровождается беспрецедентным возрастанием рисков в области биологической безопасности для населения Центральной Азии и соседних стран. Эти обстоятельства требуют разработки совместно со всеми заинтересованными странами евразийского пространства, в том числе с Китаем и Россией, комплексного плана мероприятий по противодействию новым биологическим угрозам, включающего совершенствование системы выявления и идентификации атипичных патогенных биологических агентов и организации взаимного контроля исследований в сфере биобезопасности, имеющих потенциал военного применения. https://telegra.ph/Biologicheskie-programmy-atlanticheskogo-soobshchestva-v-Kazahstane-predstavlyayut-ne-menshuyu-ugrozu-chem-na-Ukraine-05-10 – цинк