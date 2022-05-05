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АНТИСТРЕСС по-РУССКИ

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Практикум здравия

Зона комфорта закончилась. Мы находимся в непростом периоде перехода – в условиях затяжной турбулентности. О таких жизненных этапах говорится «из огня да в полымя»… Со всех сторон обрушиваются проблемы, обстоятельства, события, информация разрушающего характера, приводящая к чудовищному перенапряжению. Неизвестно, с какими бедами могут столкнуться люди в ближайшие годы испытаний…

К сожалению, многие люди снимают стресс весьма деструктивными способами или ориентируются на западные методики или восточные практики, не всегда подходящие для русского человека.

В русской культуре за лихие времена нашей истории накоплен собственный мощный опыт предупреждения стресса, методы стабилизации и быстрого восстановления после экстремальных ситуаций и войн. Простые и действенные русские практики профилактики стресса и избавления от его последствий, очищения от боли, потерь, горя, подавлений, помогут активировать родовую память и глубинную способность воскресать из пепла, могут помочь людям выстоять, сдюжить, возродиться…

Теория сопровождается практикой. В конце эфира вы сможете задать вопросы Василисе.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#антистресс #Василиса #практика #психология
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Swt4MF0QZSM
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