АНТИСТРЕСС по-РУССКИ
Практикум здравия
Зона комфорта закончилась. Мы находимся в непростом периоде перехода – в условиях затяжной турбулентности. О таких жизненных этапах говорится «из огня да в полымя»… Со всех сторон обрушиваются проблемы, обстоятельства, события, информация разрушающего характера, приводящая к чудовищному перенапряжению. Неизвестно, с какими бедами могут столкнуться люди в ближайшие годы испытаний…
К сожалению, многие люди снимают стресс весьма деструктивными способами или ориентируются на западные методики или восточные практики, не всегда подходящие для русского человека.
В русской культуре за лихие времена нашей истории накоплен собственный мощный опыт предупреждения стресса, методы стабилизации и быстрого восстановления после экстремальных ситуаций и войн. Простые и действенные русские практики профилактики стресса и избавления от его последствий, очищения от боли, потерь, горя, подавлений, помогут активировать родовую память и глубинную способность воскресать из пепла, могут помочь людям выстоять, сдюжить, возродиться…
Теория сопровождается практикой. В конце эфира вы сможете задать вопросы Василисе.
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#антистресс #Василиса #практика #психология
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