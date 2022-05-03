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Кто управляет иммунитетом Земли

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Грибы живут на Земле уже два миллиарда лет, они одновременно растения и животные, обладают признаками разума и возможно являются цивилизацией, рядом с которой мы живем. С помощью грибов можно создавать уникальные материалы, лечить опасные болезни, строить дома, утилизовать пластик и нефть. Как к грибам относились в древности, как они повлияли на формирование современной религиозной культуры и какую роль грибам в народном хозяйстве отводил Сталин. Интервью с микологом-грибоведом Еленой Тимошкиной представляет Алексей Комогорцев.

Полное видео по ссылке: http://nday.club/v/sm2jgd
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JulNvZWYpIk
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