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Виктор Николаев – Современность, Нравственность, Мораль | Pro-Смыслы

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Тема встречи:
- Мораль.
- Нравственность.
- Современность.

Виктор Николаевич Николаев (настоящая фамилия Князькин) – русский писатель. Лауреат Большой литературной премии России (2002). Член Союза писателей России. Майор запаса, кавалер ордена Красной Звезды.

Когда учился на третьем курсе КВВПАУ, участвовал в подавлении бунта эшелона призывников с Кавказа (600 человек).

С мая 1987 по май 1988 года служил в Афганистане в должности начальника поисково-десантной группы (провинция Газни), был ранен.

3 января 1988 года вертолёт, в котором был В.Н. Князькин возвращался из района города Гардез на базу, был сбит из ПЗРК «FIM-92 Stinger» и упал на минное поле возле базы.

В 1988—1989 годах выполнял задачи по нештатным ситуациям в Спитаке, Тбилиси, Сумгаите, Степанакерте и Нагорном Карабахе.

Тяжелая болезнь (рак левой височной доли), которая возникла в следствии контузии от попадания ракеты по вертолёту, вынудила оставить службу в Вооруженных Силах.

После операции и выздоровления пришёл к Богу, воцерковился. Сейчас служит алтарником в церкви (район станции метро Коломенская).

Автор книг:
- Живый в помощи (Записки афганца) (1999) — документальная повесть, которая стала довольно известной.
- «Из рода в род» (2003) – документальная повесть
- «Безотцовщина» (2009)
- «Время подумать о главном» (Шамординские истории) (2011).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O0_459k27sI
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