Президент США Джо Байден не хочет мира на Украине, заявил в эфире итальянского телеканала La7 генерал Леонардо Трикарико, бывший начальник штаба ВВС Италии. «Я думаю, — сказал он, — что именно в этом корень проблемы. Слово “переговоры” ни разу не прозвучало из уст Байдена, Столтенберга, госсекретаря Блинкена, Джонсона, представителей стран Балтии, Польши…».

«Никто, — подчеркнул он, — так и не предпринял серьезных и структурных попыток провести переговоры так, как нужно. Особенно это касается стран, о которых я уже говорил. Если мы посмотрим все публичные — или непубличные — выступления упомянутых мной лиц, то не найдём в них слов “прекращение огня”, “переговоры”, “нет оружию”».

«Почему?» — задал ему вопрос ведущий передачи. «Потому что, — ответил генерал, — что они, как это очевидно, вообще не хотят мира. Я знаю, о чём говорю. Джо Байден не хочет мира, и если его не хочет Джо Байден, то другие тоже его не хотят… Столтенберг — резонатор Джо Байдена. А англичане в своей категоричности и агрессивности даже превосходят американцев».

«Что же хочет Байден?» — снова спросил его ведущий. «Байден хочет видеть разгромленного Путина. То, что уже есть, ему пока недостаточно. Потому что Путин проиграл в 1991-м и должен был сидеть дома и не двигаться, ведь так должен вести себя тот, кто проиграл войну. А он, наоборот, стал проявлять активность в Сирии и Средиземноморье, и это стало доставлять неудобства, потому что он заполнил пространства, которые США оставили пустыми».

Понятно, конечно, что в 1991 году никакой Путин ничего не проигрывал, по той простой причине, что не был тогда еще у власти в России. И то, что даже высокопоставленный военный в Европе не знает таких простых вещей, еще раз говорит о качестве нынешней правящей элиты на Западе. Однако его признание — показательно. Уж если такой генерал, который был в курсе всех планов НАТО в отношении России, признается, что тот, кто на самом деле руководит этим военным альянсом, не хочет мира, то это фактически еще раз подтверждает его агрессивный характер.

Впрочем, тот факт, что нынешний президент США не хочет мира на Украине, а заставляет американскую марионетку Зеленского воевать до «последнего украинца», известно уже давно. Только дело тут вовсе не в самом Байдене.

79-летний президент США, который почти каждый день демонстрирует признаки старческой деменции, уже у себя дома становится объектом насмешек. 14 апреля президент Байден, выступая перед своими сторонниками в Гринсборо, Северная Каролина, вдруг заявил, что был “целым профессором” в Пенсильванском университете, хотя никогда там не преподавал. После окончания речи он повернулся и протянул руку для рукопожатия. Но там никого не было. Растерявшись, он некоторое время помедлил, а затем повернулся спиной к публике и молча удалился.

Такие странности в поведении главы номинально самого могущественного государства на планете были замечены уже давно. Еще до выборов газета Washington Post опубликовала статью с перечнем нелепостей от Байдена. Так выступая в Южной Каролине, он неправильно указал, на какой пост он баллотируется, заявив: «Меня зовут Джо Байден. Я кандидат от Демократической партии в Сенат США». Байден трижды заявлял, что его арестовали в Южной Африке при попытке навестить в тюрьме Нельсона Манделу, но этого никогда не было. Он утверждал, что «работал с китайским лидером Дэн Сяопином над Парижским соглашением о климате», в то время как Дэн Сяопин умер в 1997 году, а Парижское соглашение подписано в 2015-м. Он заявил, что с 2007 года в результате применения огнестрельного оружия в США «было убито 150 миллионов человек» – это почти половина населения США и т.д. и т.п.

«Глубинное государство»

А потому тот факт, что такой человек до сих пор возглавляет США, заставляет снова задать вполне резонный вопрос: а сам ли он управляет страной?

Разговоры о том, что Соединенными Штатами на самом деле управляет «глубинное государство», олигархический истеблишмент, вообще-то уже давно набили оскомину. Однако постоянно звучат все новые имена и появляются все новые свидетельства того, что дело обстоит именно так.

Стратегию США на самом деле определяет олигархическая бюрократия «глубинной Америки», пишет, например, турецкая газета Sabah.

«Несмотря на “президентов”, которые приходят и уходят, “гранд стратегию” по-прежнему направляет олигархическая бюрократия “глубинной Америки”, состоящая из оружейных компаний, полевых командиров Пентагона и финансовых кругов», — пишет автор статьи Берджан Тутар. «Фактически все те же кадры, придумавшие вторжения в Ирак и Афганистан, со своими старыми поверхностными сценариями, на этот раз выступают перед нами в контексте украинского кризиса, тайваньской проблемы, проблемы Восточного Туркестана и игры с Грецией. Со времен Джорджа Буша, который вторгся в Афганистан и Ирак под предлогом терактов 11 сентября 2001 года, они продолжают следовать одной и той же стратегии с теми же кадрами, несмотря на разных президентов».

«В этой статье, — продолжает Берджан Тутар, — мы назовем три имени из неприкосновенного фонда “глубинных США”… Первое из них — Виктория Нуланд, которая занимает пост заместителя госсекретаря США с 2013 года. С 2000 по 2003 годы Нуланд была представителем США в НАТО, а с 2003 по 2005 годы — советником по национальной безопасности заместителя Буша-младшего Дика Чейни, который был одним из архитекторов вторжения в Ирак.

Здесь также следует упомянуть одного из стратегов-неоконов Роберта Кагана, который является супругом Нуланд. Каган, ныне производящий впечатление либерального ястреба, был главным организатором лжи, использованной США в качестве предлога для вторжения в Ирак, в журнале Weekly Standard, который считается оплотом неоконов».

Несмотря на все эти ошибки и ложь, при Бараке Обаме, который пришел после Буша, Каган и Нуланд пошли на повышение. 60-летняя Нуланд, владеющая русским и французским языками, в 2013 году была назначена заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии и по-прежнему выполняет эти функции. Теперь она известна как королева евразийской политики США, берущей на прицел Россию, Китай и Турцию. Эти фигуры сохранили свои места и при Дональде Трампе. С приходом Джо Байдена их глубинные позиции также остались неизменными.

Два правительства

Однако направляемая этими кадрами и оторванная от реалий политика США в Восточном Средиземноморье и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая берет на прицел Турцию, Россию, Китай и Иран, завершится поражением, как и их стратегия войны с терроризмом, делает вывод Sabach. И, добавим, завершится поражением Вашингтона и на Украине.

«У нас два отдельных правительства, — заявил телеканалу FoxNews Майкл Флинн, бывший советник президента США по национальной безопасности. — Одно избирается и занимает должности. Другое существует внутри Вашингтона, для него нет никаких правил, никакого начальства, кроме них самих». Именно оно и не хочет мира на Украине, а хочет продолжать править миром, провоцируя повсюду войны и конфликты.

Действия Вашингтона показывают, что Соединенные Штаты не хотят завершения российской спецоперации на Украине и деэскалации конфликта, делает вывод китайское издание Global Times. «США, — пишет издание, — не хотят, чтобы Россия и Украина мирно сосуществовали».

Об этом, прежде всего, свидетельствует нежелание Белого дома выступить гарантом безопасности перед Киевом, хотя подобный шаг значительно продвинет переговорный процесс. В то же время Америка продолжает поставлять летальное вооружение и иную военную помощь на крупные суммы, что делает Украину еще более зависимой от Запада, напоминает GT.



По мнению профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдонга, политика США в данный момент сосредоточена на попытке достижения двух целей: укрепить контроль над Европой и ослабить Россию.



