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Совнархозная реформа Хрущева: как один человек изменил СССР // Алексей Сафронов. План А

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Сразу после смерти Сталина в СССР начались реформы, направленные на децентрализацию управления промышленностью. Своего пика они достигли в 1957 году, когда большинство министерств были ликвидированы, страну поделили на экономические районы, и управление промышленностью стало не отраслевым, а территориальным. Разбираемся, как готовилась эта реформа, и какие цели преследовал её главный идеолог Никита Сергеевич Хрущев.

Хрущев Н.С. – О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством https://disk.yandex.ru/d/jz9j1vtzzpH3QA

Президиум ЦК КПСС. Черновые протокольные записи 1954-1964. Том 2. (записка Хрущева на стр. 522, возражения Молотова на стр. 613) https://disk.yandex.ru/i/NZ14Z3iY3Jn486

Мерцалов В.И. – Реформа хозяйственного управления 1957-1965 гг. https://disk.yandex.ru/i/4lUi-DICkDkHfQ

Демичев Е.В. – Реформа управления промышленностью и строительством 1957-1965 гг. https://disk.yandex.ru/i/AcSWgtwdjt-4Ew

Из опыта работы Совнархозов https://disk.yandex.ru/i/btgppIttojPB9Q

Шестой пятилетний план (основные показатели) https://disk.yandex.ru/i/RaNd7EMX3tm_rw

Правовые вопросы организации и деятельности совнархозов https://disk.yandex.ru/i/CEuaU7iNd1wdPQ

Группа канала в ВК: https://vk.com/prostye_chisla

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t7lVlsav1XY
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