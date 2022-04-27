Совнархозная реформа Хрущева: как один человек изменил СССР // Алексей Сафронов. План А
Сразу после смерти Сталина в СССР начались реформы, направленные на децентрализацию управления промышленностью. Своего пика они достигли в 1957 году, когда большинство министерств были ликвидированы, страну поделили на экономические районы, и управление промышленностью стало не отраслевым, а территориальным. Разбираемся, как готовилась эта реформа, и какие цели преследовал её главный идеолог Никита Сергеевич Хрущев.
Хрущев Н.С. – О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством https://disk.yandex.ru/d/jz9j1vtzzpH3QA
Президиум ЦК КПСС. Черновые протокольные записи 1954-1964. Том 2. (записка Хрущева на стр. 522, возражения Молотова на стр. 613) https://disk.yandex.ru/i/NZ14Z3iY3Jn486
Мерцалов В.И. – Реформа хозяйственного управления 1957-1965 гг. https://disk.yandex.ru/i/4lUi-DICkDkHfQ
Демичев Е.В. – Реформа управления промышленностью и строительством 1957-1965 гг. https://disk.yandex.ru/i/AcSWgtwdjt-4Ew
Из опыта работы Совнархозов https://disk.yandex.ru/i/btgppIttojPB9Q
Шестой пятилетний план (основные показатели) https://disk.yandex.ru/i/RaNd7EMX3tm_rw
Правовые вопросы организации и деятельности совнархозов https://disk.yandex.ru/i/CEuaU7iNd1wdPQ
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