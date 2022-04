Они породили таких запутанных и опасных идеологов, как заместитель премьер-министра Канады (и ведущий стипендиат Родса) Христя Фриланд, не видящая ничего постыдного в том, что её дед Михаил Хомяк был одним из активнейших пособников нацистов во Второй мировой войне, или в поднятии праворадикальных флагов на митинге в Торонто, что было инициировано фашистской организацией украинских националистов. [На Западе таких почитателей фашизма или сторонников культа предательства и насилия холят и лелеют. Например, нынешняя глава профсоюза украинских студентов Франции гордится тем, что её дед был ближайшим соратником Петлюры. – Прим. ss69100.]

Действуя из эпицентра фашистского рассадника в Альберте, профессор Макдональд мужественно решил противостоять этому, написав на тему голода, который украинские фашисты называют «геноцидом, направленным на украинскую нацию».



В своём посте в "Фейсбуке" Макдональд написал, что «именно гитлеровские нацисты создали миф о голоде в 1933 году, чтобы дискредитировать Советский Союз, врага, которого они больше всего боялись. Нацисты писали на первых полосах немецких газет статьи, которые затем были подхвачены реакционной британской прессой».

Но даже профессор Макдональд не затрагивает некоторые очень важные вопросы в своих ценных исследованиях.

Британская рука, стоящая за "голодомором" (и нацизмом)

Двумя фигурами, ответственными за “улики голодомора", были журналисты Гарет Джонс и Малкольм Маггеридж. Нет ничего удивительного в связи этих двоих с высшими эшелонами британского аналитического центра "Круглый стол", руководившего подъёмом нацизма.

И Джонс, и Маггеридж в 1933 году были отправлены на Украину на несколько недель, и их сообщения о контролируемом голоде стали основным источником разжигания антироссийской ненависти, подпитывавшей нацизм.

Вступление Джонса в сферу влияния "Круглого стола" произошло в начале его учёбы в Тринити-колледже Кембриджа, когда он возглавил Кембриджский союз Лиги Наций, выступающий за прекращение существования национальных государств и переход к наднациональным правительствам.

Лига Наций была детищем правительства Дэвида Ллойд Джорджа, которое было создано в результате переворота, организованного "Круглым столом" Альфреда Милнера, свергшим правительство Герберта Асквита в 1916 году, чтобы манипулировать Версальским договором 1919 года в надежде спроектировать послевоенный мир.



Весь кабинет Ллойд Джорджа был укомплектован такими лидерами "Круглого стола" из "Детского сада" лорда Милнера, как Лео Эмери, Лайонел Кертис, лорд Лотиан и Ф.С. Оливер.



Именно на той самой конференции в Париже данная группа организовала Королевский институт международных отношений (The Royal Institute of International Affairs, RIIA), американский филиал которого, представленный сотрудниками из числа стипендиатов Родса, был создан в 1921 году и назван "Советом по международным отношениям" (Council on Foreign Relations, CFR).

Важно иметь в виду, что CFR, так преобразивший историю XX века, никогда не был американским, но всегда следовал целям, изложенным в 1877 году Сесилом Родсом:



«Почему бы нам не создать тайное общество с единственной целью – укрепление Британской империи и подчинение всего нецивилизованного мира британскому правлению, для превращения англосаксонской расы в единую Империю…»

Когда сопротивление американских национальных сил оказалось фатальным для повестки мирового правительства после Первой мировой войны, были приведены в действие планы новой войны между фашизмом и коммунизмом.



В то время как фашистские правительства были установлены в Италии, Испании и Германии в качестве “решения” финансовых проблем 1920-х годов (фашистские перевороты также планировались в США, Канаде, Великобритании и Франции), Гарет Джонс был принят на работу и стал личным секретарём Ллойд Джорджа (c 1 января 1930 года).

В 1931 году обучение Джонса в качестве имперского менеджера по восприятию привело его в Нью-Йорк, где он стал личным помощником Айви Ли — одного из основателей CFR (как отмечалось выше, это было американское отделение "Круглого стола").



Айви Ли работал с Эдвардом Бернейсом (крупнейшим специалистом в области управления общественным мнением, основанном не на разуме, а на манипуляции подсознательными чувствами и импульсами — прим. ред.) в качестве главы отдела по связям с общественностью на семью Рокфеллеров, IG Farben и Westinghouse, Чарльза Линдберга и других фашистов, поддерживавших Гитлера на протяжении всей войны и организовавших неудавшийся переворот 1934 года в Америке, который был разоблачён генералом Смедли Батлером.

Вернувшись на свой старый пост при Ллойд Джордже в Англии, Джонс стал первым журналистом, сопровождавшим Гитлера и Геббельса после свержения фюрером в январе 1933 года генерала фон Шлейхера, занимавшего до Гитлера пост рейхсканцлера.



После этого Джонс был направлен в Россию и тайно выдвинулся на Украину в марте 1933 года вместе с другим британским агентом по имени Малкольм Маггеридж.



Маггеридж был сыном соучредителя Фабианского общества Генри Маггериджа и женился на Беатрис Уэбб, племяннице лидера Фабианского общества.

Отчёты и Джонса, и Маггериджа «с места событий» были опубликованы в Manchester Guardian, нацистской прессе и пресс-машине Уильяма Рэндольфа Хёрста. Когда Хёрст начал пропагандировать "голодомор", он уже был убеждённым гитлеровцем.



Профессор Макдональд отмечает, что «в сентябре 1934 года мультимиллионер Уильям Рэндольф Хёрст, ведущий американский издатель "жёлтой прессы" и открытый сторонник нацизма, встретился в Берлине с Гитлером и министром нацистской пропаганды Йозефом Геббельсом, подписав денежную сделку по продвижению положительного образа нацистов в США.



В газетах Хёрста вскоре появились колонки, проплаченные Гитлером, Герингом и Муссолини».

Жизнь Гарета Джонса оборвалась в Китае в 1935 году по причинам, которые мы, возможно, никогда не узнаем.

Возвращение к борьбе профессора Макдональда

Что мы точно знаем, так это то, что данная антисоветская пропаганда вскормила монстра, которого победа союзников в 1945 году не смогла уничтожить. Этот монстр рос на протяжении послевоенных лет и достиг невероятной власти на Украине, в США и Канаде, что возвращает нас к нынешней истории.

В своих замечаниях профессор Макдональд спросил, как мог такой миф продолжать сохраняться в течение 70 лет после поражения фашизма, до такой степени, что Канада приняла законопроекты, признающие дни памяти жертв "голодомора"?



Здесь профессор отметил англо-американскую операцию по пересадке ведущих военных преступников-эсэсовцев в Канаду, сказав:



«В Канаде бывшие пособники нацистов и их потомки долгое время возглавляли лживую кампанию "голодомора".



После Второй мировой войны Канада стала убежищем для украинцев, сотрудничавших с нацистами и убивавших собственных сограждан, чтобы служить нацистским целям.



Оказавшись в Канаде, эти военные преступники с помощью канадского правительства создали реакционные внутренние организации, например, UCC, сохранившиеся по сей день. Эти организации вытеснили уже сложившиеся прогрессивные украинские сообщества.



Некоторые коллаборационисты достигли высоких постов, например, Петро Саварин, эсэсовец, служивший в дивизии "Галичина", занимал пост вице-президента национальной партии ПК (Прогрессивно-консервативная партия Канады) и был ректором Университета Альберты в течение четырёх лет».

Конечно, после таких высказываний Украинская студенческая ассоциация потребовала уволить профессора Макдональда, заявив в открытом письме: «Мы призываем Университет Альберты немедленно сделать выговор и уволить Дугала Макдональда за антиукраинские высказывания, разжигающие ненависть, и отрицание голодомора».



UCC спровоцировал огромное давление на университет, намереваясь заставить его сдаться, что привело к публичному осуждению утверждений Макдональда премьер-министром Альберты Джейсоном Кенни.

Тем не менее несмотря на это давление, 46 преподавателей Университета Альберты поддержали профессора Макдональда, подписав письмо, подтверждающее его право на свободу выражения мнений.



Между тем сам университет, похоже, опасается катастрофы в области связей с общественностью, которую может вызвать увольнение, и, возможно, есть опасение, что дополнительный скандал только привлечёт внимание к мифу о "голодоморе", что может привести к тому, что больше людей узнают уродливую правду о проблеме нацизма в Канаде.

Послесловие

Этот материал напоминает нам про искусственный, проектный характер русофобской версии «украинства», выращиваемой ведущими деятелями западного истеблишмента на протяжении десятилетий, исключительно с целью разрушения русской цивилизации как главной угрозы западному порядку.



Конкретно «голодомор» есть сфабрикованный миф, лежащий в основе воспитания и образования украинских школьников с начала 1990-х годов.



В том числе и тех, кто сейчас ожесточённо воюет с российскими солдатами на украинских просторах. Планомерное разоблачение, разрушение таких мифов есть не менее важная задача, чем удары высокоточного оружия.

От редакции

Данная статья Мэтью Эрета ссылается на десятки источников.



Среди них интересны несколько цитат из работы Гровера Ферра, самого основательного исследователя сталинской эпохи среди западных авторов, убедительно доказавшего сфальсифицированность большинства претензий, предъявлявшихся Сталину, в том числе и вокруг коллективизации:



«Россия и Украина страдали от серьёзного голода, вызванного неурожаем, каждые несколько лет на протяжении более чем тысячелетия… Факторы внешней, природной среды были причиной этих неурожаев. Средневековый метод крестьянского земледелия, основанный на полосах, делал эффективное сельское хозяйство невозможным, а голод неизбежным.

Советские лидеры, в том числе Сталин, решили, что единственным выходом является реорганизация сельского хозяйства на основе крупных ферм фабричного типа, подобных некоторым на американском Среднем Западе.

Коллективизация сельского хозяйства была настоящей реформой, прорывом в революционизировании советского сельского хозяйства. Были ещё неурожайные годы — климат СССР не изменился.



Но, благодаря коллективизации, в (сталинском) СССР был потом только один разрушительный голод — 1946–1947 годов. Самый недавний исследователь этого голода, Стивен Уиткрофт, приходит к выводу, что и этот голод был вызван условиями окружающей среды и разрушениями во время войны.

Советская коллективизация сельского хозяйства является одним из величайших достижений социальной реформы XX века, если не величайшим из всех, в одном ряду с “Зелёной революцией”, “чудо-рисом” и мероприятиями по мелиорации в Китае и США.

Историческая правда о Советском Союзе неприятна не только нацистским пособникам, но и антикоммунистам всех мастей…



Объективные исследователи советской истории, такие как Таугер, преисполненные решимости говорить правду, даже когда эта правда непопулярна, встречаются слишком редко и часто заглушаются хором антикоммунистических фальсификаторов».

Об авторе: Мэтью Эрет — главный редактор канадского журнала Patriot Review и старший научный сотрудник Американского университета в Москве.



В 2019 году он стал соучредителем базирующегося в Монреале фонда Rising Tide Foundation.



Он также автор серии книг: "Нерассказанная история Канады" и "Незаконченная симфония: Столкновение двух Америк", — которая выходит в 2022 году в России.



Смотрите два его интервью Дионису Каптарю: "Инструменты глобальной империи. Черчилль против Сталина и Рузвельта" и "Чем отличаются планы на мировой порядок Великобритании и США, и на чьей стороне Россия".

