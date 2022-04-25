Несколько сотен иностранных наёмников находятся на украинском предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Ну а общее количество – тут по-прежнему та информация, которая у нас есть. Она, скажем так, не обновлялась. Это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находиться», — сказал он в эфире «Россия 24».

По его словам, новые попытки прорыва с завода не исключены. Однако у российских военных и военнослужащих ДНР хватит сил и средств, чтобы это пресечь.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в Мариуполе. По его словам, по заводу «Азовсталь» по-прежнему работает российская авиация — бомбят украинских боевиков, засевших там. Радикалы надёжно заблокированы на территории завода, поэтому покою мирных жителей уже не мешают.

Сегодня, с 14:00 российские военнослужащие и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратили боевые действия для выхода гражданских лиц, которые могут находиться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сообщили в Минобороны. Подчёркивается, что для выхода мирных жителей с территории завода препятствий нет, за исключением решения националистов удерживать этих граждан как «живой щит».

«В случае, если мирные граждане всё-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сообщение ведомства будет непрерывно доводиться нацформированиям, укрывающимся на «Азовстали», с интервалом 30 минут. Также это заявление доводится украинской стороне через вице-премьера Украины Ирину Верещук.

Для выхода украинским формированиям на «Азовстали» нужно поднять белые флаги по всему периметру объекта или на отдельных его направлениях для начала гуманитарной паузы.

Тем временем российские военные вместе с властями и силами ДНР помогают городу вернуться к мирной жизни. Людей на улице становится с каждым днём всё больше. Некоторые жители просто гуляют, кто-то идёт по делам. Проблем с гуманитарной помощью, по словам мариупольцев, нет, её начали раздавать в нескольких местах.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на регулярном брифинге рассказал, как идёт специальная военная операция Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуга уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск, – сообщил генерал-майор. – В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины. В том числе три опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка Харьковской области».

Российская авиация уничтожила 56 военных объектов Украины: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населённого пункта (н.п.) Новая Дмитровка.

«Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, – продолжил Конашенков. – Ракетными войсками в течение ночи нанесены 19 ударов. Уничтожены: четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов. Поражён 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».

Артиллерия за сутки выполнила 967 огневых задач. «Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, – рассказал генерал-майор. – Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н.п. Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом “Панцирь-С” в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета “Точка-У” и 18 снарядов реактивной системы залпового огня».

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолёт, 110 вертолётов, 566 беспилотников, 265 зенитных ракетных комплексов, 2 526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1 096 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2 362 единицы специальной военной автомобильной техники.

В свою очередь, пресс-служба Росгвардии сообщила, что росгвардейцы и артиллеристы Минобороны РФ предотвратили украинский прорыв в Харьковской области.

«Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в одном из н.п. Харьковской области. Действия противника начались с артиллерийского обстрела позиций усиленной тактической группы Росгвардии», – говорится в сообщении.

Параллельно с обстрелом украинская колонна из восьми танков при поддержке пехоты двигалась на позиции росгвардейцев, которые прикрывали въезд в населённый пункт.

По колонне был открыт огонь артиллерией ВС РФ при корректировке бойцами Росгвардии. Противник понёс существенные потери и разделился на две группы. Одна из них бросилась в заброшенный ангар, другая заняла позиции в лесном массиве.

«Росгвардейцы открыли огонь по противнику из миномётов, спецназовцы Росгвардии вошли противнику во фланг», – рассказали в пресс-службе.

Тем временем украинская бронегруппа пыталась захватить командно-наблюдательный пункт Росгвардии. При помощи ПТРК «Конкурс» российские бойцы уничтожили украинскую боевую машину пехоты. Кроме этого, подразделение прикрытия уничтожило основной состав диверсантов.

Также в лесном массиве были обнаружены два бронетранспортёра неприятеля, их обстреляли из ПТУР. После этого понёсший значительные потери противник отступил.

Затем позиции росгвардейцев обстреляли из миномётов. Результатом стал ответный удар артиллеристов ВС РФ по миномётной батарее противника.

Также сообщается, что силами Росгвардии были зафиксированы запуски беспилотников противника и по местам этих запусков также было нанесено огневое поражение.

Сообщается, что огонь артиллерии уничтожил два украинских танка, БМП и около 20 человек. А огнем из ПТУР удалось сжечь два БТР и БМП неприятеля.

По материалам сайта Минобороны РФ, «Известий», ТРК «Звезда», «АиФ»