Главная » Видео, Славянские традиции

Имянаречение. Конструктор Славянских Имён. Презентация книги. Иван Царевич

54 0

Главный враг человека – невежество, то есть неведание жизни. Чтобы победить этого врага необходимо изучать родную культуру и познавать ещё неведомое тобой.
Одним из помощников на пути познания может послужить новая книга Ивана Царевича «Имянаречение. Конструктор славянских имён».

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#имянаречение #славянскиеимена #ИванЦаревич
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=21Cs6J87reM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Судебное заседание от 18 августа 2011 о признании Бхагавад-гиты экстремистским материалом
Книга заклинаний. Книга Велеса
Свободомыслие спасет Русь!
Доклад жрецу всех Славян - Борис Миронов
ТАТЬЯНА МИРОНОВА РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ВЫРАЖЕНИЕ РУССКОЙ ВОЛИ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru