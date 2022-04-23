Зулейха приходит на митинг
Зулейха приходит на митинг.
Наверняка это еще одна "запутавшаяся патриотка".
Довольны ли в Фонде Кино или Министерстве Культуры вложениями?
PS. И да. Попытки Мединского и Ко подлизнуть Финляндии посредством чествования "русского" офицера и союзника Гитлера Маннергейма результата не дали. Парламент Финляндии сегодня проголосовал за подачу заявки на вступление в НАТО.
… Наверняка это еще одна “запутавшаяся патриотка”…
Скорее сделавшая свой выбор.
Как и Тиньков, который сейчас продает свою долю Тинькофф групп.