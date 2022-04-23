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Зулейха приходит на митинг

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Зулейха приходит на митинг.
Наверняка это еще одна "запутавшаяся патриотка".
Довольны ли в Фонде Кино или Министерстве Культуры вложениями?

PS. И да. Попытки Мединского и Ко подлизнуть Финляндии посредством чествования "русского" офицера и союзника Гитлера Маннергейма результата не дали. Парламент Финляндии сегодня проголосовал за подачу заявки на вступление в НАТО.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7575099.html
Метки: зулейха, Культура, прибалтика, творцы, хаматова, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18397 9353
    BlackCat час назад

      … Наверняка это еще одна “запутавшаяся патриотка”…
      Скорее сделавшая свой выбор.
      Как и Тиньков, который сейчас продает свою долю Тинькофф групп.

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