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Владимир Жириновский. Зеленая лампа (1990-е)

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Зеленая лампа. Владимир Жириновский
Лидер партии либеральных демократов Владимир Жириновский рассуждает о современном звучании музыкального и поэтического творчества А.Грибоедова. Музыкальные произведения А.Грибоедова и В.Моцарта исполняет лауреат международных конкурсов Басиния Шульман.

МТК “Москва”

Режиссер – Елизавета Парамонова
Оператор – Валентин Суворов
Ведущий – Павел Горелов

#гостелерадиофонд #ВладимирЖириновский #ВыступленияПолитиков #ЗеленаяЛампа #интервью

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YYDJ5lU_6q0
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