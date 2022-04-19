Владимир Жириновский. Зеленая лампа (1990-е)
Зеленая лампа. Владимир Жириновский
Лидер партии либеральных демократов Владимир Жириновский рассуждает о современном звучании музыкального и поэтического творчества А.Грибоедова. Музыкальные произведения А.Грибоедова и В.Моцарта исполняет лауреат международных конкурсов Басиния Шульман.
МТК “Москва”
Режиссер – Елизавета Парамонова
Оператор – Валентин Суворов
Ведущий – Павел Горелов
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