Киевские власти уже готовят провокации в Конотопе и Троястянце Сумской области, в Бородянке и Катюжанке Киевской области, в Первомайском Харьковской области…

Калибр провокации в Буче определялся преступностью акции, но главное в другом: в подготовленной информационной атаке в СМИ и на международных площадках, включая СБ ООН. Провокация, однако, в полном смысле не удалась.

В Буче попытались создать картинку, которая станет символом делегитимации России как государства. Буча должна была стать именем нарицательным, как Сребреница. Сегодня мало кто сможет точно сказать, что произошло в Сребренице, но образ «самого ужасающего преступления, совершённого в Европе после Второй мировой войны» закрепился за этим словом прочно.

Украинская Сребреница пока не состоялась. «Сребреница» была крупной спецоперацией, которая готовилась долго, в которой участвовали спецслужбы ряда стран и даже главы государств. «Сребреница» имела целью дегуманизацию сербов как народа. После этого можно было делать что угодно. И НАТО начала прямую военную агрессию в Боснии…

Югославский конфликт, особенно в материалах судебных процессов Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), представляет собой важнейший источник для выявления стратегии и тактики Запада в войнах, ведущихся чужими руками. Важнейшим элементом этих войн являются провокации против гражданского (чаще всего своего собственного) населения с целью возложения вины на другую сторону. Такие провокации имеют промежуточные (например, военные) цели и главную цель. Главная цель – дегуманизация противника с целью провозглашения его «вне закона».

Среди провокаций с промежуточными целями можно назвать операцию «Маркале». Она проводилась дважды. В 1994 году был произведён обстрел рынка «Маркале» в столице Боснии Сараево. Выбрали рынок, чтобы погибли самые беззащитные, прежде всего женщины. В обстреле обвинили сербов.

Нужна была ужасающая картинка, но, с точки зрения сценаристов, картинка получилась недостаточно жестокая. И в 1995 г. был произведён повторный обстрел того же рынка. Каждый раз провокация была приурочена к обсуждению в Совете Безопасности ООН очередных пакетов санкций против боснийских сербов.

На процессах в МТБЮ, в том числе на процессе Слободана Милошевича, свидетели показали, что обстрелы не могли производиться с позиций, занимаемых боснийскими сербами, а Маркале-1994 вообще было полной постановкой. Так, на процессе генерала С.Галича было показано, что «оторванная нога» на одном из снимков – искусственная. Попытки прокуратуры МТБЮ доказать вину сербов в обстрелах Маркале была столь неубедительной (не помог даже привезённый в Гаагу свидетель, который утверждал, что та самая нога – его искусственная нога, которая отлетела от взрыва), что не выдержал один из судей. Он проголосовал против общего решения судебной палаты и приложил к нему свой в два раза более объемный текст, в котором показал, что расчёты суда не соответствуют действительности. Это был настоящий скандал, но все СМИ его замолчали. А решение большинства судебной палаты «освятило» ложь, внедрённую в умы.

На двух последних процессах по провокации «Маркале» – в отношении президента Республики Сербской Радована Караджича и в отношении генерала Младича – дал показания российский свидетель полковник Демуренко. Он показал, что проведённое им сразу после обстрела (до прибытия «независимых» следователей) расследование однозначно исключает возможность прилёта снарядов с позиций боснийских сербов и что обстрелы производились, скорее всего, самими босанцами. Показания Демуренко были отвергнуты судьями.

Ещё одной знаковой провокацией стал «Рачак». В январе 1999 года косово-албанские террористы при прямом участии посла США и высокопоставленных лиц западных спецслужб организовали постановку убийства мирных граждан в деревне Рачак. Убитых в перестрелке собственных бандитов переодели в мирные одежды и выложили их тела на улицы после выхода из села сербской полиции (похоже на Бучу, не правда ли?). «Независимые» СМИ тут же разнесли картинки по миру. Это стало «последней каплей терпения» НАТО, которая в марте начала бомбардировку Югославии…

На процессе С. Милошевич убедительно доказал постановочный характер «Рачака». Свидетели представили свидетельства фальсификации, состряпанной очень грубо. Когда министр иностранных дел России С.В. Лавров запросил у трибунала материалы по «делу» о Рачаке, ему отказали в издевательской форме, заявив, что материалы «потерялись»…

А теперь к Украине: провокация в Буче была лишь первой тренировкой. Провокации с убийствами гражданского населения – хорошо известная и постоянно применяемая Западом тактика ведения войны.

Судебные процессы в МТБЮ – учебник по этому вопросу, который предупреждает нас о том, что в таких провокациях будут участвовать и «независимые» СМИ, и «правозащитные» НПО, и представители международных организаций, включая ЕС, ОБСЕ и даже ООН.

России нужно внимательно изучить материалы судебных процессов, где С. Милошевич, Р. Караджич, генерал Р. Младич представили свидетельства того, как организации типа ОБСЕ занимались разведкой для обеспечения точности нанесения авиаударов НАТО. Это особенно важно в связи с тем, что Россия почему-то решила проводить переговоры, к участию в которых навязываются «международные» посредники и «гаранты»…

Россия уже имеет информацию о готовящихся провокациях со стороны украинских нацистов.

В марте Россия сообщила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и в Совет Безопасности ООН, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько сценариев использования токсичных химикатов против гражданского населения с целью обвинить Россию в применении химического оружия. Убивать будут своих.

В конце концов, основой частью погибших от рук косово-албанских террористов были не сербы, а лояльные власти албанцы!

Пока трудно говорить о том, что СВО окончательно ликвидировала опасность применения биологического оружия. На заседании СБ ООН российский представитель говорил, что американские биолаборатории в Киеве, Одессе, Львове и Харькове связаны с Конго-Крымской лихорадкой, лептоспирозой и хантавирусами, природные очаги которых находятся как на территории Украины, так и в России и, следовательно, их применение в качестве оружия может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний (выступление и ответное слово Постоянного представителя В.А. Небензи на заседании СБ ООН по вопросу о биолабораториях на Украине 18 марта 2022).

В апреле Россия представила в СБ ООН ряд новых документов о готовящихся провокациях киевских властей. Так, 7 апреля Россия сообщила о завершении подготовки провокаций с гибелью мирного населения в городах Конотоп и Троястянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.

В другом письме членам СБ ООН Россия предупредила о готовящейся украинскими спецслужбами крупной провокации с применением отравляющих веществ в городе Первомайском Харьковской области. На территории находящегося там объединения «Химпром» СБУ заминировало 120 тонн хлора.

На заседании Совета Безопасности ООН по Буче российский представитель заявил, что мерзкие провокации будут продолжаться. Деятельность МТБЮ показывает механизм западной тактики ведения войны. Свидетельства там были представлены главами государств и особо значимы в связи с тем, что имеют судебный статус (свидетели прошли через присягу и горнило перекрёстных допросов).

Буча была только украинской «Маркале». Главная опасность – в украинской «Сребренице», в попытке дегуманизации русских как народа для окончательного выдавливания России в пространство «вне закона» (outlaw).

Об этом говорит и активность прокурора Международного уголовного суда, который сейчас в Киеве. Россия не является участником Статута МУС, и этот суд не имеет юрисдикции в отношении России, но прокурор МУС К. Хан уже позирует перед камерами с Зеленским, заявляя о российских «военных преступлениях».





