Россия подавила 13 опорных пунктов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная», — сказал он.

По словам генерал-майора, российская авиация нанесла удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Кроме того, поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают в заложниках 6 208 иностранных граждан из девяти стран. По его словам, людей используют в качестве живого щита. Тогда же Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, российские средства ПВО сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников.

Тем временем специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«”Азовсталь” – это промышленная зона, которая находится в центре города… Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация – это авиация и артиллерия» – сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

По его словам, жилые кварталы города уже полностью контролируются силами ДНР. Басурин также выразил надежду на то, что удерживающие «Азовсталь» военнослужащие ВСУ в ближайшее время сдадутся. Информация о наличии гражданских лиц на комбинате не соответствует действительности, заявил представитель ДНР.

Однако на данный момент российские военные предлагают украинским боевикам-националистам и иностранным наемникам, засевшим на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сдаться.

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате “Азовсталь”, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 (мск) 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», – сказал генерал-полковник на брифинге. Он уточнил, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

Мизинцев рассказал, что Минобороны РФ предусмотрело алгоритм капитуляции группировки противника. С 13:00 будет установлена непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией. Через полчаса будет объявлен режим тишины как со стороны боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, так и со стороны союзных сил РФ и ДНР.

«Фактическое начало действия режима тишины обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру “Азовстали”», – уточнил Мизинцев. После подтверждения готовности к введению режима тишины по всем каналам связи должен начаться выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Это процесс займет два часа и продлится с 14:00 до 16:00.

Генерал-полковник также заявил: «По имеющейся достоверной информации, Служба безопасности Украины (СБУ) готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей». По словам Мизинцева, фото- и видеоматериалы этой акции с «бесчинствами русских» будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами «для незамедлительного циничного раскручивания фейков».

Представитель Минобороны подчеркнул, что эта провокация свидетельствует об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан Украины. Генерал-полковник предупредил страны Запада, что Россия «имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима».

За сутки украинские войска 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 217 мин и снарядов, ранены семь мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО “Град”, артиллерию (калибром) 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, на горловском – РСЗО “Град”, артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм, выпустив 217 единиц различных боеприпасов», – говорится в сообщении организации в Telegram-канале. Под огнем оказались девять населенных пунктов, в том числе Донецк.

В результате обстрелов ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке (поселок Землянки), Горловке (поселок Молочный), Еленовке, а также два объекта гражданской инфраструктуры, уточнило представительство.

По материалам РИА Новости, газеты «Известия», «Интерфакса»