ЕС на Безуглеродной Диете и ТЭК России в Условиях Санкций | Геоэнергетика Инфо
ЕС на Безуглеродной Диете и ТЭК России в Условиях Санкций. Александр Фролов и Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Президент России Владимир Путин провел совещание, в ходе которого были рассмотрены ситуация в нефтегазовом секторе, долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в результате действий так называемых недружественных стран.