Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

Проблема вмешательства

120 1


Скотт Риттер на тему "России надо было сидеть и не вмешиваться".



Тут скорее вопрос в том, что многие проблемы 2022-го года являются следствием ряда ошибок 2014-го года и недостаточного вмешательства 8 лет назад.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7564168.html
Метки: война на украине, риттер, Россия, США, Украина, холодная война
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 05 октября 2019
Решение проблемы с протестами является прерогативой гонконгских властей
1_18 (2). Проблемы социального насилия и нового миропорядка в произВЕДениях Светланы и Николая Левашовых!
Семья на прицеле у экспертов или концепция раннего вмешательства
Общественная палата: любая семья - объект вмешательства службы ранней помощи
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru