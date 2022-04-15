Владимир Жириновский в Томске. Видеоканал “Нон-стоп” (1991)
Владимир Жириновский в Томске. Видеоканал “Нон-стоп”
Сюжет видеоканала “Нон-стоп” о визите председателя Либерально-демократической партии Советского Союза Владимира Жириновского в Томск в июле 1991 года – интервью у трапа самолета.
Досъемки к передаче “Видеоканал “Нон-стоп”.
Томское телевидение, 1991 год
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