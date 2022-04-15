С последней декады марта этого года вступило в действие решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об обнулении на срок 6 месяцев импортных пошлин более чем на 450 товарных наименований. Одновременно упрощены правила оформления документов на товары, ввозимые в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из развивающихся стран. В дальнейшем эти решения могут быть продлены.

По оценке ЕЭК, указанные меры позволят минимум вдвое увеличить объем поставок в регион Союза разнообразной продукции более чем из 70-ти стран ближнего и дальнего зарубежья, не участвующих в антироссийских санкциях Запада. Более того, активному развитию торговли с этими странами будет способствовать и то, что к настоящему времени уже около 60 стран-партнеров ЕАЭС выразили готовность использовать рубли и свои национальные валюты в торговле со странами Евразийского союза. К тому же в этих странах на ввоз российских товаров действуют либо минимальные пошлины, либо они вовсе отсутствуют.

Товарный ассортимент включает сырье, промежуточную (полуфабрикатную) и готовую продукцию более чем 20 отраслей. Это животноводческая и молочная продукция, многие виды детского питания, овощи и продукты их переработки, соки, какао, средства защиты сельхозкультур. Это и товары (в основном сырьевые) для производства готовой продукции металлургии, электротехнической, фармацевтической, строительной отраслей, легкой, пищевой промышленности.

Причем имеются в виду те импортные товары, производство которых в странах ЕАЭС пока ещё в недостаточной мере обеспечивает спрос. Поэтому отмена пошлин на их ввоз пока рассчитана на полгода. В дальнейшем Евразийская комиссия, рассмотрев динамику их производства в ЕАЭС-регионе, примет решение о продлении или отмене ввозных пошлин на конкретные группы товаров.

Скажем, нулевая ввозная пошлина введена на вычислительную технику и ее компоненты. В эту товарную группу входят и жесткие диски, микропроцессоры, электронные интегральные схемы, полупроводниковые приборы (транзисторы, датчики и т.п.).

Комментируя это решение, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации пояснило: пошлины на данную продукцию отменены потому, что она «во-первых, попала в санкционные товарные списки Запада. И, во-вторых, не производится в России совсем или в нужном объеме. Соответственно, временная отмена ввозных пошлин «позволит поддержать российских производителей этой техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и её производства внутри России».

Как отметил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии. Андрей Слепнев, в современных условиях производители многих значимых товаров сталкиваются с валютно-курсовыми скачками и последствиями западных санкций. В этой связи для насыщения внутреннего рынка введены льготы на импорт как готовой продукции, так и продукции, используемой для изготовления готовых товаров.

В свою очередь, по оценке министра экономического развития РФ Максима Решетникова, снижение затрат российских товаропроизводителей ввиду отмены ввозных товарных пошлин составит не меньше 500 млн долл. Что, в свою очередь, позволит сдерживать удорожание готовой продукции на нашем внутреннем рынке.

Значимость этих решений весьма высока еще и потому, что они — с учетом активного развития торговли России и всего ЕАЭС с развивающимися странами в национальных валютах — формируют равноправный мирохозяйственный порядок. Не зависящий от «дяди Сэма» с его долларовым неоколониализмом.

Равно как от санкционной политики коллективного Запада, причем не только в отношении России. Напомним, что санкции коллективного Запада поныне действуют, например, против Кубы и Ирана, Никарагуа и КНДР, Мьянмы и Зимбабве, Венесуэлы и Судана, Сирии и Южного Судана. И эти, и многие другие страны не присоединяются к антироссийским санкциями США и их союзников.

Характерно в этой связи и то, что страны БРИКС вскоре сформируют межгосударственную финансовую систему на основе национальных валют и этих стран. Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов по завершении встречи глав финансовых структур БРИКС, эти страны в 2022-23 гг. создадут интеграционную платежную систему для взаиморасчетов друг с другом и с другими странами исключительно нацвалют: российского рубля, бразильского реала, индийской рупии и китайского юаня. Причем по их фиксированному, то есть взаимно согласованному, курсу.

Словом, формируется принципиально новая мирохозяйственная система, основанная на интеграции и экономическом равноправии всех участвующих в ней стран.





