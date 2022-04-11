Главная » Политика, Экономика

Российская спецоперация призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

119 0


Российская спецоперация призвана покончить с курсом США на доминирование в мире (с) Лавров

Ранее не озвучивавшаяся официально, стратегическая цель РФ на Украине.
Хотя де-факто и без заявлений было понятно, что исход операции на Украине (сколько бы она не продолжалась) будет определять контуры будущего мироустройства. Просто теперь это объявили открыто.
Можно сказать "спортсмен из России взял на себя повышенные обязательства" – озвученная цель ясно показывает, что конфликт на Украине значит нечто большее, чем локальные задачи на украинском направлении. И сама кампания на Украине, это конечно же не "война Украины с Россией", это война США против России, где стратегическая цель США – нанести поражение России и поддержать рассыпающуюся всемирную гегемонию. Россия стремиться к нанесению поражения американским марионеткам на Украине и следовательно, ускорению разрушения американской гегемонии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7552279.html
Метки: война на украине, США, Украина, холодная война
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 февраля 2016
Сирия, последние новости 20 сентября 2015
Сирия, последние новости 29 сентября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2016
Новости Украины — сегодня 14 ноября 2014

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru