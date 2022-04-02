Мир Миров против Империи денег. Схватка цивилизаций вышла на поверхность. Изборский Клуб
Сейчас идёт битва не стран или политиков – у нас на глазах всплывает на поверхность и становится видимым великое противостояние, идущее тысячу лет: противостояние Мирового Торговца и Мирового Воина, битва Волчьего Капитализма против Последней Империи. Способен ли русский “путь дурака” победить изощрённое западное “новое жречество” – об этом и не только рассказывает заместитель председателя Изборского Клуба Виталий Аверьянов. Ведущий Алексей Комогорцев.
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ИЗБОРСКИЙ КЛУБ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ РАБОТ
5 апреля в 17 часов.
В 2022 году Изборскому клубу исполняется 10 лет. В ходе творческого вечера пройдет презентация целого ряда новых коллективных трудов клуба, таких как «Русский ковчег», «Трансгуманизм: Цифровой левиафан», «Вызов глобальной антисистемы», докладов, опубликованных в новых выпусках журнала «Изборский клуб» и др. В рамках вечера также состоится презентация новых авторских работ Виталия Аверьянова: книги «Ментальная карта и национальный миф» и только что вышедшего компакт-диска с новым сборником песен «Пророчество Серафима».
На вечере выступят постоянные члены и эксперты Изборского клуба. Они расскажут о проделанной работе, о новых книгах, поделятся планами на будущее, осветят острые вопросы текущего исторического момента.
Каждый гость получит в подарок одну из презентуемых книг и компакт-диск.
Адрес: Гранатный переулок, дом 12. (Пешком от метро Баррикадная – 7 минут.) Подъезд в левой части здания, рядом с въездом в подземный паркинг. Конференц-зал на 3 этаже (работает лифт).
Вход свободный