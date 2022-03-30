В базу данных Верховной рады Украины внесён проект закона о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Документ, который нарушает право человека на вероисповедание, украинские депутаты подготовили в виде поправки к закону «О свободе совести и религиозных организаций».

«Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций… руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины», — говорится в законопроекте.

Кабмину поручено в срок со дня опубликования закона «осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности» Московского патриархата.

В Московском патриархате предупредили, что в случае принятия закона на Украине может наступить массовое противостояние с непредсказуемыми последствиями. Документ позволит оказывать давление на тысячи общин УПЦ МП, легализует захваты храмов канонической Церкви на Украине, а также увеличит насилие по отношению к духовенству и верующим.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ МП Владимир Легойда, комментируя ситуацию, написал в Telegram: «Законопроекты, имеющие целью фактическую ликвидацию канонической Украинской православной церкви путём запрета её деятельности на территории Украины, внесённые на днях в Верховную раду Украины (№7204 и №7213), если будут приняты, несомненно приведут к обострению социального кризиса, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и усугубят раскол, ранее спровоцированный антиканоническими действиями Фанара».

Он напомнил, что священнослужители и верующие УПЦ МП «на протяжении целого ряда лет подвергались нападками и преследованиям со стороны представителей раскольнических группировок и националистов, но в последнее время эти гонения стали ещё более жестокими». «На слуху целый ряд нападений, захватов храмов вооружёнными людьми. С принятием любого из законопроектов, запрещающих УПЦ, следует ожидать ещё более ожесточённых расправ с представителями духовенства и с верующими канонической Церкви. Надеюсь, депутаты ВРУ и представители украинских властей проявят благоразумие, осознают тот вред, который нанесёт народу Украины возможное одобрение таких законопроектов», – заключил он.

Ранее стало известно, что группа вооружённых людей похитила священника УПЦ МП в храме в Черкасской области. Очевидцам удалось запечатлеть случившееся на камеру. На записи видно, как неизвестные ворвались на службу, схватили священнослужителя и силой вывели из храма. От рук злоумышленников также пострадали прихожане, вступившиеся за батюшку. Информации о его дальнейшей судьбе в настоящий момент нет. Когда именно произошёл инцидент, также не сообщается.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование.

По материалам сайта ВР, RT, «Царьграда», Telegram, «РГ», «Известий»