В Раду внесли законопроект о запрете деятельности Московского патриархата на Украине
В базу данных Верховной рады Украины внесён проект закона о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Документ, который нарушает право человека на вероисповедание, украинские депутаты подготовили в виде поправки к закону «О свободе совести и религиозных организаций».
«Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций… руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины», — говорится в законопроекте.
Кабмину поручено в срок со дня опубликования закона «осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности» Московского патриархата.
В Московском патриархате предупредили, что в случае принятия закона на Украине может наступить массовое противостояние с непредсказуемыми последствиями. Документ позволит оказывать давление на тысячи общин УПЦ МП, легализует захваты храмов канонической Церкви на Украине, а также увеличит насилие по отношению к духовенству и верующим.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ МП Владимир Легойда, комментируя ситуацию, написал в Telegram: «Законопроекты, имеющие целью фактическую ликвидацию канонической Украинской православной церкви путём запрета её деятельности на территории Украины, внесённые на днях в Верховную раду Украины (№7204 и №7213), если будут приняты, несомненно приведут к обострению социального кризиса, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и усугубят раскол, ранее спровоцированный антиканоническими действиями Фанара».
Он напомнил, что священнослужители и верующие УПЦ МП «на протяжении целого ряда лет подвергались нападками и преследованиям со стороны представителей раскольнических группировок и националистов, но в последнее время эти гонения стали ещё более жестокими». «На слуху целый ряд нападений, захватов храмов вооружёнными людьми. С принятием любого из законопроектов, запрещающих УПЦ, следует ожидать ещё более ожесточённых расправ с представителями духовенства и с верующими канонической Церкви. Надеюсь, депутаты ВРУ и представители украинских властей проявят благоразумие, осознают тот вред, который нанесёт народу Украины возможное одобрение таких законопроектов», – заключил он.
Ранее стало известно, что группа вооружённых людей похитила священника УПЦ МП в храме в Черкасской области. Очевидцам удалось запечатлеть случившееся на камеру. На записи видно, как неизвестные ворвались на службу, схватили священнослужителя и силой вывели из храма. От рук злоумышленников также пострадали прихожане, вступившиеся за батюшку. Информации о его дальнейшей судьбе в настоящий момент нет. Когда именно произошёл инцидент, также не сообщается.
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование.
По материалам сайта ВР, RT, «Царьграда», Telegram, «РГ», «Известий»
Московский хуже Папского и Стамбульского ??ну им виднее что вносить ,и что выносить ,активы церкви подлежат изьятию….. но одна секта аплодирует стоя…