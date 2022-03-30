Главная » Политика

Путин запретил использовать иностранное ПО в госорганах

12 0
Использованные источники: ria.ru, tass.ru
Путин запретил использовать иностранное ПО в госорганах

Президент РФ Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 2025 года потребуется перейти на софт отечественной разработки.

Кроме того, Путин запретил с 31 марта приобретать иностранное ПО для объектов КИИ РФ без согласования с властями.

Этот шаг делается для «обеспечения технологической независимости и безопасности КИИ».

Под данной инфраструктурой понимается совокупность информационных систем и телекоммуникационных сетей, критически важных для работы ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства.

После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввёл новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль, их сотрудники могут получить льготную ипотеке, а молодые специалисты — отсрочку от призыва в армию.

По материалам РИА Новости, ТАСС, РБК, Портала правовой информации

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_zapretil_ispolzovat_inostrannoje_po_v_gosorganah_688.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Иностранным НКО запретят учить российских детей
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
Россия и Турция. Последние новости 29 ноября
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 января 2016
Новости Украины и Новороссии 22 октября 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru