Президент РФ Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 2025 года потребуется перейти на софт отечественной разработки.

Кроме того, Путин запретил с 31 марта приобретать иностранное ПО для объектов КИИ РФ без согласования с властями.

Этот шаг делается для «обеспечения технологической независимости и безопасности КИИ».

Под данной инфраструктурой понимается совокупность информационных систем и телекоммуникационных сетей, критически важных для работы ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства.

После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввёл новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль, их сотрудники могут получить льготную ипотеке, а молодые специалисты — отсрочку от призыва в армию.

По материалам РИА Новости, ТАСС, РБК, Портала правовой информации