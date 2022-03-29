Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новый пакет контрсанкций. На встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме в преддверии ежегодного отчёта правительства в парламенте глава Кабмина отметил, что сейчас важна конструктивная работа с депутатами на фоне интенсивного давления на страну.

«Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства. Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению ваша фракция подойдёт так же конструктивно, как это было и ранее», – сказал он.

По словам Мишустина, наращивание российской промышленностью объёмов производства товаров, поставки которых блокированы санкциями, стало одним из важнейших текущих вопросов. Премьер рассказал о выделении 40 млрд рублей на программу льготного кредитования промышленных предприятий. На льготный лизинг в машиностроении правительство предоставит более 6,5 млрд рублей, а Фонд развития промышленности докапитализируют.

Как считает глава правительства, стране необходимо время для адаптации к всплеску цен, возникшему из-за проблем с логистикой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти России разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран. По словам дипломата, в фокусе внимания Москвы находится выработка и законодательное обеспечение ответных мер на действия США и их сателлитов. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский отмечал, что Россия ещё практически не начала задействовать ответные меры на западные санкции.

По материалам сайта Кабмина РФ, РИА Новости, Ленты.ру