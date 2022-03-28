ГЕРУССИЯ – Единая Держава
Геруссия — это единое экономическое и политическое пространство пока ещё не обозначенной на мировой карте страны основой которой являются люди славяно-арийских родов.
Геруссия — это жители России и Германии, а также все братские и побратимые народы Европы и Азии, как единого древнего континента Рассения или АССИЯ.
Восстановив Геруссию, мы сможем раз и навсегда прекратить все войны не только в Евразии, но и во всём Мире, поскольку Россия и Германия являются странами, определяющими экономические и политические основы всей Земли.
Об этом расскажут Вячеслав Сейвальд и Алексей Орлов.
Быть ДОБРУ!
#Геруссия #Германия #Россия
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