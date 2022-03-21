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Переговоров о мире больше не будет

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МИД РФ сегодня официально объявил, что переговоры с Японией о заключении мирного договора более вестись не будут.
Соответственно, каких-либо переговоров касающихся Курильских островов можно не ожидать. Япония идет лесом.

Осталось:

1. Денонсировать деклорацию 1956-го года.
2. Официально объявить об отказе от любых переговоров по Курильским островам.
3. Ну и объявить 3-е сентября Днем Победы над Японией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7508817.html
Метки: дипломатия, курилы, Россия, Япония
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