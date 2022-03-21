Переговоров о мире больше не будет
МИД РФ сегодня официально объявил, что переговоры с Японией о заключении мирного договора более вестись не будут.
Соответственно, каких-либо переговоров касающихся Курильских островов можно не ожидать. Япония идет лесом.
Осталось:
1. Денонсировать деклорацию 1956-го года.
2. Официально объявить об отказе от любых переговоров по Курильским островам.
3. Ну и объявить 3-е сентября Днем Победы над Японией.
это потеря лица для них и массовое харакири -этак млн на 10.
Хорошая новость.
Марионетки США в Токио получили от ворот поворот.
Шиш с маслом Японии, а не Курильские острова.