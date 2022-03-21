Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по бывшему хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать атомный взрыв. «Кинжал» успешно поразил цель, стратегически важную не только для Киева, но и для Вашингтона, лишив их хорошо оборудованной базы.

В субботу официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что «18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области». Позже ВСУ признали, что имела место детонация боеприпасов на базе.

Напомним в этой связи некоторые детали. Уничтожена не просто очередная военная база.

Это — «Объект 711», одна из первых центральных баз хранения ядерного оружия, построенная в СССР. Её ввели в эксплуатацию в 1955 г. Арсенал базы расположен в горных выработках. При этом расстояние до поверхности хранилищ может составлять сотни метров.

В 1993 г. ядерное оружие отправили в Россию, а в Делятине стал функционировать 136-й центр обеспечения ракетами и боеприпасами ВСУ. С 2018 г. в этом небольшом городке дислоцируются 108-й и 109-й батальоны 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. По решению руководства министерства обороны Украины именно сюда было перебазировано большинство арсеналов с Украины, в том числе баллистические ракеты «Точка-У», те самые, которыми укронаци зверски убивают мирное население Донбасса.

В 2007 г. министр обороны «незалежной», бывший майор советской армии и отъявленный русофоб Анатолий Гриценко рассказывал в интервью СМИ, что хранилище в Делятине — это «практически двухэтажный военный городок, который углублен под землю на 150 метров». «Построенный в 50-е годы ленинградскими метростроителями, он на сегодняшний день является одним из самых безопасных и мощных центров хранения ракет и боеприпасов, который может выдержать даже ядерный удар», — говорил тогда министр, прошедший стажировку в США, ими же и назначенный на эту должность

Российская гиперзвуковая новинка, которая до того применялась только на учениях, показала свою эффективность. Комплекс создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 — МиГ-31К. По словам российских военных, он может поражать цели на дальность более 2 тыс. км. Ракеты способны маневрировать на траектории и набирать скорость до 10 Махов, поэтому их перехват невозможен современными системами ПВО и ПРО. Как написал в своем Telegram-канале военный эксперт Дмитрий Конаныхин, «Совершенно точно помню конфигурацию объекта: это подземный город третьей мировой, сравнимый с командным пунктом Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внутри знаменитой горы Шайенн». Ничего у Пентагона при этом не дрогнуло?

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских Вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», — отметил в воскресенье представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, уничтожено более 100 военнослужащих и боевиков.

По мнению российских военных экспертов, использование «Кинжалов» по объектам ВСУ оправдало их предназначение. «Он был применен, потому что больше всего подходил для решения этих задач, скорее всего, только этим объясняется это решение. Почему мы его применяем? Потому что любая война — это испытание, в том числе и самого современного оружия. Это война такого масштаба, которую мы не вели уже начиная с 45-го года, фактически это самая большая война. Поэтому сейчас мы применяем весь комплекс вооружений — по складам, по всему делу таким высокоточным оружием, чтобы не задеть ничего вокруг», — заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Это говорит о том, что современное оружие, которое в последнее время поставляется в войска, находит боевое применение и подтверждает свои высокие качества. Это не просто учебно-боевые пуски на полигоне, а применение в боевых условиях — это совершенно другой уровень использования сил и средств», — добавил директор севастопольского филиала Института стран СНГ, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.

Президент России Владимир Путин впервые объявил о появлении комплекса «Кинжал» во время своего послания Федеральному собранию в марте 2018-го г., тогда же были показаны видеоматериалы испытания «Кинжалов».

Российские либералы, украинские националисты и натовские аналитики назвали это «мультиками» и категорически отказались верить в то, что гиперзвуковой ракетный комплекс существует на самом деле. Сегодня хочется их спросить: ну, и как вам теперь наши «мультики»?

Но чтобы окончательно развеять сомнения т.н. оппонентов, приведу еще несколько «мультяшных» примеров. Вечером 19 марта и утром 20 марта из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники. С Каспия крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Именно отсюда топливом снабжали украинскую бронетехнику в районах боевых действий на юге Украины.

«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», — передает ТАСС сообщение официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. Заметим, что стрельба велась из Крыма и комплексами, предназначенными, как объявлялось ранее, исключительно для обороны черноморского побережья. Оказалось, «Бастионы» могут бить и по суше. Думаю, наши бывшие «партнеры» должны были бы и в этом случае (после применения «Кинжалов») испытать легкий шок.

Американские официальные лица подтвердили, что Россия на прошлой неделе запустила против Украины гиперзвуковые ракеты. Как сообщает издание «Европейская правда», об этом на условиях анонимности заявили CNN американские разведчики. По их словам, это стало первым известным примером использования таких ракет в бою. При этом США якобы смогли отслеживать запуски в режиме реального времени. По мнению американских чиновников, использование РФ гиперзвуковых ракет могло преследовать как испытание этого оружия, так и для «отправки сообщения Западу о российских возможностях». И это правильный вывод.

Вместе с тем на Западе привычно запричитали. «Российский удар по базе приближает войну на Украине к границам НАТО», — пишет агентство Reuters. «Война достигла границ НАТО», — вторит ему британская газета The Times. «Путинские ракетные удары принесли войну к границам НАТО», — повторяет Daily Express.

И действительно, — приближает, достигла, принесли. Но, как сейчас уже хорошо известно, это НАТО приблизило свои границы к России. И сегодня альянс получил мощнейший ракетный удар возле своих границ, но именно — возле. Ни одна российская ракеты (бомба) не прилетела на территорию натовских стран. (Большой привет украинским провокаторам, запустившим три вроде как российских дрона в Хорватию, Румынию и Болгарию, чтобы свой внутренний конфликт перенести в Европу.) Издание The American Conservative вполне справедливо отметило, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал телеканалу RT: «Вчера наконец-то прорвали украинскую оборону и в окрестностях города Донецка. Напомню, что линия боевого соприкосновения все эти годы проходила по западным и юго-западным окраинам города Донецка. Были прорваны позиции ВСУ в районе н. п. Марьинка, после чего наши бойцы начали цепляться за городскую застройку и продвигаться с боями вглубь населенного пункта». Для понимания значения события короткая справка: пробить армейские позиции, которые возводились и бетонировались более семи лет, не так просто, как может показаться.

Изначально зачистка населенных пунктов, подконтрольных ВСУ на донецком направлении, таких как Марьинка, Авдеевка или Пески, к примеру, планировалась не в лоб, а с тыла, после зачистки Мариуполя. Однако противник со своих позиций в Марьинке последнюю неделю вел себя крайне агрессивно. Он массированно обстреливал жилые дома поселка Александровка и другие жилые кварталы Петровского района Донецка, нанося удары преимущественно по мирным гражданам, используя орудия и минометы крупного калибра. В связи с этим командование приняло решение немедленно уничтожать противника на этом направлении, бойцы ДНР с задачей справляются.

Дальше будет еще жестче. Нацистам — жестче. Таким образом, чудовищные по своему цинизму ракетные удары по центру Донецка и скоплению мирных граждан в Кировском районе принесли именно такие результаты, на которые давно напрашивались укронацисты, когда отвергали все гуманные предложения о капитуляции.

Думается, эффект от применения гиперзвукового «Кинжала», удар которым по подземной базе смог заменить удар ядерной боеголовкой, сыграл здесь заметную роль, если не главную. По словам эксперта Дмитрия Конаныхина, последствия этого удара трудно переоценить. Неуязвимое гиперзвуковое оружие перевыполнило воздействие тактического ядерного оружия. «Хочу поинтересоваться, как себя чувствует главнокомандующий Польши или, извините, обнаглевшей островной Великобритании?» — написал он. Таким образом, Россия закрыла вопрос, касающийся размещения ударных ракет средней дальности в Восточной Европе и попытки оккупации Западной Украины войсками НАТО или ЧВК, считает Конаныхин. Есть все основания с ним согласиться.





