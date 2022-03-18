«Курение. Взгляд изнутри» – это новый документальный фильм Общероссийской общественной организации «Общее дело», рассказывающий, в чем заключается вред вейпа для здоровья подростка. Такой фильм давно просили у нас родители и учителя из множества регионов России, и вот наконец мы рады представить вам фильм, рассказывающий, в чем же заключается вред электронных сигарет для здоровья, и чем опасны электронные сигареты. К примеру, нарколог Василий Шуров рассказывает о вреде солевого никотина. Также в фильме показан вред от айкоса по сравнению с сигаретами. Сегодня среди молодежи, к сожалению, набирает популярность кальян. И эту тему фильм также раскрывает, приводя научные доказательства и отзывы врачей о том, что вред кальяна очевиден, и невозможно курить кальян без вреда для здоровья. Тему вреда обычных сигарет этот фильм также раскрывает, и его вполне можно использовать в классе как фильм, рассказывающий о вреде курения для подростков.

00:00 Лучший документальный фильм про вред курения, вред айкоса, вред вейпа, вред кальяна

02:00 Забавный мультфильм о вреде курения и про курильщика в магазине

02:46 Насколько сильную зависимость вызывает яд никотин?

03:05 Научное определение никотина в Большой Советской энциклопедии

03:20 Сколько капель никотина убивают человека?

03:27 Эксперимент над пиявками – выживут ли они в воде с никотином?

03:53 Пиявка умерла от жидкости для вейпа с никотином

04:01 Пиявка умерла от жидкости из-под кальяна, ее убил никотин

04:17 Курильщик с раком легкого перед операцией по удалению части легкого

05:05 Реальная операция по удалению раковой опухоли из груди курильщика

05:16 Курение может вызвать неоперабельный рак, тогда назначается химиотерапия

06:16 Жить в грязном городе или курить, это одинаково плохо для легких или нет?

06:44 Как выглядят легкие некурящего

07:19 Как выглядят легкие курильщика

08:03 Смешной мультфильм о вреде вейпа, насколько вредны электронные сигареты

09:08 Научные доказательства, подтверждающие вред вейпов и электронных сигарет

09:20 Вред от вейпа без никотина – он тоже токсичен и разрывает цепи ДНК

09:32 Пары вейпов содержат 31 яд, включая ацетальдегид, пропанал, ацетон и бензол

09:44 В вейпе глицерин и пропиленгликоль термически разлагаются на формальдегид и акролеин

10:09 В вейпах содержится ядовитый ацетат витамина Е

10:32 Ацетат витамина Е и глицерин могут вызвать у вейпера липоидную пневмонию или EVALI

11:13 Токсичные металлы алюминий, мышьяк, кадмий, свинец в электронных сигаретах

11:38 Врач про вред электронного курения

11:54 Крысы-вейперы докурились до эмфиземы легких

12:23 Пропиленгликоль безопасная добавка, только если ее принимать в желудок

12:48 Доказательство вреда курения для сердца и сосудов

14:28 Вред пассивного курения

15:15 Как курение вызывает атеросклероз и инфаркт

16:37 Беседа о вреде курения

17:18 Интересный мультфильм про вред айкоса

18:47 Iqos выделяет именно дым, а не аэрозоль

19:44 Что вреднее сигареты или айкос

20:19 Отзыв врача о вреде айкоса и вейпа

20:46 Что такое айкос простыми словами

21:26 Курение вызывает рак ротовой полости, языка

21:42 Курильщица с раком гортани

23:32 Сколько курильщиков умирает от рака легких

23:49 Доказательство вреда курения

24:16 Смешной мультфильм про вред кальяна для здоровья

25:38 Что вреднее кальяны или сигареты

28:39 Кальян без вреда для здоровья невозможен, его дым вызывает рак

28:59 Колба для кальяна распространяет бактерии, грибки и туберкулез

29:41 Отзывы врачей про вред кальяна кратко

30:47 Курение сокращает жизнь в среднем на 10 лет

31:16 Лекция о вреде курения для школьников от школьницы

32:53 Вред наносимый курением и его необратимые процессы

34:02 Сколько людей умирает из-за курения в России ежегодно

34:10 Что делать? Инициатива Будущее без никотина