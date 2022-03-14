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Конашенков: ВС России вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное

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Использованные источники: ria.ru
Конашенков: ВС России вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное

Российские войска вышли на рубеж пяти населенных пунктов на Украине, продвижение составило 11 километров, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров», – сказал Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города», – добавил он.

Также Игорь Конашенков сообщил, что с начала спецоперации на Украине выведены из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Всего, по словам официального представителя Минобороны, удалось уничтожить 143 беспилотника, 1 267 танков и других бронированных машин, 124 РСЗО, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Тем временем постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал о создании сухопутного коридора с Донбассом. Его слова передает РИА Новости.

«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины», — сообщил Мурадов. По его словам, автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя взята под контроль. «Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса», — указал он.

24 февраля глава республики Сергей Аксенов поручил руководителю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему Днепропетровской воды. 3 марта глава администрации города Армянска Василий Телиженко заявил, что вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в канал.

По материалам РИА Новости, ИА REGNUM, «Звезды», Lenta.ru

Источник: http://stoletie.ru/lenta/konashenkov_vs_rossii_vyshli_na_rubezh_vodanoje_sladkoje_stepnoje_taramchuk_i_slavnoje_341.htm
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