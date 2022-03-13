Аудиокнига “Скитальцы” автор Владимир Личутин книга первая “Долгий отдых” части 1 – 3
сторический роман "Скитальцы" посвящен русскому религиозному расколу, который разделил все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин
глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: "Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит". Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас,- той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.
Если в первой книге героям присущи лишь плотские, житейские страсти, то во второй книге они, покинув родные дома отправляются по Руси, чтобы постигнуть смысл Православия и отыскать благословенное и таинственное Беловодье – землю обетованную. Герои романа переживают самые невероятные приключения, проходят все круги земного ада, чтобы обрести, наконец, духовную благодать и мир в душе своей.
Слушайте аудиокнигу: Читает Вячеслав Герасимов.
"Скитальцы" В.Личутин Книга первая "Долгий отдых"
части 1-3 https://youtu.be/GmKQ8xfco8I
части 4-5 https://youtu.be/sMA3KrEet7w
часть 6 https://youtu.be/ugyRcmbJlSw
Книга вторая "Беловодье"
часть 1 https://youtu.be/GlnkToXYHgw
часть 2 https://youtu.be/j75RvlftuRo
часть 3-4 https://youtu.be/OhtiBrRjc_4
часть 5 https://youtu.be/qkcgftmQgO4
Приятного прослушивания!