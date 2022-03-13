Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Аудиокнига “Скитальцы” автор Владимир Личутин книга первая “Долгий отдых” части 1 – 3

74 0

сторический роман "Скитальцы" посвящен русскому религиозному расколу, который разделил все  общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин
глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную  драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: "Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит". Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас,- той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.
Если в первой книге героям присущи лишь плотские, житейские страсти, то во второй книге они, покинув родные дома отправляются по Руси, чтобы постигнуть смысл Православия и отыскать  благословенное и таинственное Беловодье – землю обетованную. Герои романа переживают самые невероятные приключения, проходят все круги земного ада,  чтобы обрести, наконец, духовную благодать и мир в душе своей.
Слушайте аудиокнигу: Читает Вячеслав  Герасимов.
"Скитальцы" В.Личутин Книга первая "Долгий отдых"
части 1-3            https://youtu.be/GmKQ8xfco8I
части 4-5            https://youtu.be/sMA3KrEet7w
часть 6              https://youtu.be/ugyRcmbJlSw
Книга вторая "Беловодье"
часть 1              https://youtu.be/GlnkToXYHgw
часть 2              https://youtu.be/j75RvlftuRo
часть 3-4            https://youtu.be/OhtiBrRjc_4
часть 5              https://youtu.be/qkcgftmQgO4
Приятного прослушивания!
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GmKQ8xfco8I
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Русские не сдаются
Клич из бездны
Патриотизм – главный ключ к возрождению Русской Цивилизации
Экономика будущего. Всё будет безплатно?
«Вирусные элиты». Андрей Фурсов [Паразитическая система]

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru