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Ефимов В.А. Фролов: миссия хозяина и секреты здоровья

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Зачем я строю Мега хозяйство на 150 ГА? Бросил Москву ради глобальных целей и не жалею! Фролов Ю.А.
https://youtu.be/ooTfMmABKdk

Что можно сделать за год на земле в России вместо разрушения! Возрождение деревни! Поднятая целина!
https://youtu.be/QYy0fVIlvHs

Обо мне блогер – мог бы купить самолёт, а купил землю на Псковщине вот для ЭТОГО!
https://youtu.be/fcZO0JnPPl8

Продажа того самого заповедника (земли с озёрами в Псковской Области)
http://ufrolov.blog/prodam-zapovednik/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sk_Kwiif-Xw
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