Ефимов В.А. Фролов: миссия хозяина и секреты здоровья
Зачем я строю Мега хозяйство на 150 ГА? Бросил Москву ради глобальных целей и не жалею! Фролов Ю.А.
https://youtu.be/ooTfMmABKdk
Что можно сделать за год на земле в России вместо разрушения! Возрождение деревни! Поднятая целина!
https://youtu.be/QYy0fVIlvHs
Обо мне блогер – мог бы купить самолёт, а купил землю на Псковщине вот для ЭТОГО!
https://youtu.be/fcZO0JnPPl8
Продажа того самого заповедника (земли с озёрами в Псковской Области)
http://ufrolov.blog/prodam-zapovednik/