Войска ДНР освободили Волноваху
Войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха», — сказал он. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров, добавил генерал.
Конашенков подчеркнул, что «подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров».
Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское – Евгеновка – Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров.
«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», – заявил Конашенков.
Конашенков сообщил, что российские авиация и ПВО за сутки сбили три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, включая пять беспилотников Bayraktar ТB-2. По словам генерала, оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки 107 объектов украинских вооруженных сил: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.
По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя.
По материалам ТАСС, РИА Новости, Lenta.ru
“Мирные переговоры не могут сейчас закончиться положительным результатом, потому что этот положительный результат нельзя даже сформулировать.
Например, что может быть положительным для России? Какой результат? Статус ЛДНР? Маловато. Невступление Украины в НАТО? Ее не зовут. Денацификация – очень абстрактно, притом всегда намекнут на президента-еврея. Не вижу к какому реальному результату идёт кампания. Посадить свое правительство? Ну не знаю…
В свою очередь, для Украины победой можно считать любой результат, который ухудшает положение России в мире. В этом смысле она побеждает каждый день. В этом ее геополитическая миссия.
Не вижу, к сожалению, здесь компромиссного варианта.” в общем общие слова есть, а конкретно будет как получится. Может по аналогии как в Чечне найдут местного лидера из нацбатальонов, и дадут ему много денег, чтобы он всё организовал. Может ещё чего само собой получится. Управленческая немощь короче. Загонят в подполье бандеровцев и они пойдут во власть как в СССР: военным путём их победили, только они отсидели по 5 лет и вступили в партию, продвигали друг друга и развалили СССР и в Москву приехали и стали прогрессивной интелигенцией.
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Денацификация очень даже возможна.
Прибалты, со своими ежегодными СС-овскими маршами решили в этом году не бесить Россию.
Сегодня уже бомбили аэропорт в Луцке,Ивано -Франковске и Днепр наконец-то-вотчину тех,в кармане которых Зеля.
Россия потребовала собрать Совбез ООН по найденным материалам по Биолабораториям ,Китай её с удовольствием поддержит по этому вопросу.
“..у западных “партнеров” слишком много на карту поставлено, чтобы всерьез злить Россию
даже “днепропетровские” не настолько безбашенны, как пытаются из себя изобразить
во всяком случае южная группировка ВС РФ повернула от Николаева на Никополь, где находятся ГОКи и завод ферросплавов Коломойского
судя по этому, Беня уперся и держит в заложниках свою марионетку Зе, а также главный актив “донецких” и лондонских в Мариуполе. Сегодняшний прилет крылатых ракет в Днепропетровск, чуть ли не первый — предупреждение всему кагалу и их общаку.
Если перейдут определенную черту эскалации, все крупные игроки отвернутся и не заметят, как бизнес “днепропетровских” будет расхерачен под ноль
Так что должны Беню свои же утрамбовать….
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, который возвращает «декоммунизированным» (то есть незаконно переименованным) улицам и площадям на освобождённых от украинских оккупантов территориях их привычные названия, существовавшие до весны 2014 года.
«Установить, что на территории Луганской Народной Республики, ранее оккупированной Украиной, освобожденной после 19.02.2022, применяются наименования улиц, переулков, кварталов, площадей, тупиков, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов, городков, парков, скверов и других градостроительных объектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18.05.2014», — говорится в тексте указа «О вопросах использования наименований».
П.С. вот это радость для людей живущих там.И 9Мая они пойдут не к памятнику Бандере и будут за это не избиты старики.