Войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха», — сказал он. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров, добавил генерал.

Конашенков подчеркнул, что «подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров».

Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское – Евгеновка – Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», – заявил Конашенков.

Конашенков сообщил, что российские авиация и ПВО за сутки сбили три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, включая пять беспилотников Bayraktar ТB-2. По словам генерала, оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки 107 объектов украинских вооруженных сил: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.

По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя.

По материалам ТАСС, РИА Новости, Lenta.ru