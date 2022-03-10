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Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

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Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсуждалась возможность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности. Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали… Мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему», – сказал Лавров.

Ядерную тему в контексте событий, которые происходят на Украине вбрасывали представители стран НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Я не хочу в это верить, и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали западные представители и прежде всего “натовцы”»

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SEY4oWy6aa8
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