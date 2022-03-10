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Нечеловеческие условия: корреспондент «Звезды» показал «концлагерь» нацбата «Айдар»*

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Колючая проволока, холодные камеры и националистические плакаты – в освобожденном силами ЛНР селе Половинкино Старобельского района обнаружена бывшая база украинского батальона «Айдар»*. В помещениях, где националисты пытали людей, побывал корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

* 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» – запрещенная в России экстремистская организация.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FTf8vkHLkkc
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