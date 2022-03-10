Как обойти блокировку Телеграм на Украине
Как обойти блокировку Телеграм на Украине
В свете блокировки канала "Рыбаря" на Украине и других возможных ограничениях для читателей Телеграма на Украине.
Инструкция по обходу блокировки Телеграм на Украине.
1. Для телефонов на Android — удаляем приложение, скаченное из Google Play, переходим по ссылке https://telegram.org/android и загружаем клиент напрямую с сайта Telegram. Никаких блокировок в родном клиенте нет.
2. Для телефонов на iOS — перейдите на страницу web.telegram.org https://web.telegram.org/k/, пройдите авторизацию. Дальше ваш путь лежит в Настройки => Конфиденциальность => Ставьте галку «Выключить ограничения». Перезапускайте приложение.
https://t.me/boris_rozhin/30297 – цинк
Информация старая,но актуальная.)) Поражает наглость “партнёров”. Сначала публикуют героические фото бойцов из садиков и школ, потом воют, что по ним ударили. https://t.me/warfakes/1012
Фейк: Российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «зверством»: по его словам, под завалами остались женщины и дети.
Правда: Несмотря на то, что информация об ударе появилась вчера в середине дня (на многочисленных видео и фото не было видно ни одного пациента), кадры с беременными женщинами оказались в информационном пространстве намного позже — вечером 9 марта. Однако они сразу облетели все информагентства и паблики, стали распространяться в различных популярных сообществах и у блогеров, что может являться следствием спланированной кампании. И это несмотря на то, что сами местные жители утверждают, что в роддоме не было ни рожениц, ни персонала.
История вызывает много вопросов: логично предположить, что если бы там действительно были роженицы, сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь известного репортажного фотографа. Однако так получилось, что первым подготовил и опубликовал фотографии известный украинский пропагандист Евгений Малолетка. Начав свою карьеру в УНИАН, сейчас он сотрудничает с такими медиаигроками, ведущими антироссийскую кампанию годами, как the Guardian, The Times, The NYT. На него подписан даже личный фотограф Барака Обамы, а в 2015 году Малолетка даже прошел стажировку в престижной программе Eddie Adams Workshop в Нью-Йорке. Любопытно, что этот фотограф рассказывает о «военных преступлениях России» еще с 2014 года.
Сегодня же мы получили неоспоримые подтверждения постановки «кадров с беременными», за которую отвечают украинские пропагандисты и их польские медиаинструкторы, о которых мы писали ранее. Украинцы использовали для самых громких кадров (всего их три) модель Марианну из Мариуполя. Любопытно, что она играет сразу двух разных беременных: ей пришлось даже переодеться и перекраситься, что, впрочем, не удивсительно: ведь на самом деле Марианна известный в регионе бьюти-блогер. Хотим отметить, что девушка действительно беременна, но только в роддоме находиться никак не могла: учреждение уже несколько дней использовалось боевиками “Азова” как укрепленный объект, не функционирующий как медучреждение. Слава уже нашла героиню данной постановки: в ее инстаграме под последним постом уже больше 500 комментариев от реальных пользователей, осуждающих девушку за участие в грязных информационных вбросах.
Мариуполь. Видео из детской больницы и роддома
На 1:03 минуте видно ведро с красной жидкостью и капельками на полу. Мы постарались объективно выяснить откуда в роддоме может быть такое вещество и никакого достоверного ответа не нашли. Единственное объяснение – это подготовка провокации с инсценировкой следов крови. Но по оплошности инвентарь попал в кадр. Это единственное разумное объяснение на данный момент. Оно кстати прекрасно вписывается в людоедскую политику нацистов
@OpenUkraine
https://t.me/OpenUkraine/8462?single