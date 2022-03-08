Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Олег Чухонцев. Я из темной провинции странник…

77 0

Олег Чухонцев. Я из темной провинции странник… Документальный фильм
 

Старинный русский город Павловский Посад, московская квартира и скромная дача в Переделкино – в этих координатах протекает жизнь поэта Олега Чухонцева. В Павловском посаде еще сохранился фасад старинного купеческого дома, в котором прошло его детство, на кладбище с церковью – родительские могилы, а здание школы превратилось в контору… В московской квартире наш герой принимает редактора и издателя. Они сверяют верстку, потом пьют чай. А на дачном участке – снег, сосны, одиночество и стихи.

Документальный фильм (Россия, 2013).
Автор и режиссер Сергей Головецкий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mBrvwiTHvkA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ультиматум Путина
Почем нынче демократы?
Беспредел на заводике РПЦ
Поскребите руса, и вы увидите тартарина
Дискуссия с ПОПами. Николай Левашов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru