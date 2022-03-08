Олег Чухонцев. Я из темной провинции странник…
Олег Чухонцев. Я из темной провинции странник… Документальный фильм
Старинный русский город Павловский Посад, московская квартира и скромная дача в Переделкино – в этих координатах протекает жизнь поэта Олега Чухонцева. В Павловском посаде еще сохранился фасад старинного купеческого дома, в котором прошло его детство, на кладбище с церковью – родительские могилы, а здание школы превратилось в контору… В московской квартире наш герой принимает редактора и издателя. Они сверяют верстку, потом пьют чай. А на дачном участке – снег, сосны, одиночество и стихи.
Документальный фильм (Россия, 2013).
Автор и режиссер Сергей Головецкий.