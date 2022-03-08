Обратка прилетела: Цена На Газ в Европе БЬЁТ РЕКОРДЫ! Биржевая ПАНИКА в ЕС | Геоэнергетика Инфо
Обратка прилетела: Цена На Газ в Европе БЬЁТ РЕКОРДЫ! Биржевая ПАНИКА в ЕС. Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысив 3000 долларов
Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2500 долларов. Затем вышла за границу в 2700 долларов.