Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Обратка прилетела: Цена На Газ в Европе БЬЁТ РЕКОРДЫ! Биржевая ПАНИКА в ЕС | Геоэнергетика Инфо

123 0

Обратка прилетела: Цена На Газ в Европе БЬЁТ РЕКОРДЫ! Биржевая ПАНИКА в ЕС. Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, превысив 3000 долларов
Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2500 долларов. Затем вышла за границу в 2700 долларов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5xIwqMFgCzI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Свежее интервью И.Стрелкова: «Сражаясь за Новороссию, мы сражаемся за Россию»
Позвольте Украине самоубиться. Андрей Ваджра
Сергей Михеев: "Почему Путин отказался встречаться с Лукашенко?"
Манифест предателей: Митрохин и Явлинский открыто предают Россию
Украина показала России, чем может закончиться спокойная жизнь

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru