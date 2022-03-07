Главная » Невероятное в мире, Политика

Список недружественных России стран расширен

139 2


Россия радикально расширила список недружественных стран, где раньше находились только США и Чехия.
Теперь в списке находятся:

Государства-члены ЕС, США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7480463.html
Метки: ес, Россия, США, холодная война
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
«Ресурсы влияния»
Новости Украины и Новороссии 17 мая 2017
Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2018
Взять почту, телеграф, телефон? Нет, подобрать ВАДА, ОБСЕ, ООН
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29880 6408
    Русофил час назад

      Давнo пoра.
      Теперь Хундай и Самсунг недружественные.
      Жечь мoжнo?
      А мерседес дружественный
      И сoздатель фoрмы СС Хугo Бoсс друг.
      Тoйoта враг

    • 17903 8895
      BlackCat четыре минуты назад

        Появился риск активизации политической нестабильности в Югославии.
        Есть потенциал конфликта с Боснией и Герцеговиной.

        …Потом снова Белград: перед началом игры с «Басконией» фанаты баскетбольной «Црвены Звезды» заглушили гимн Евролиги скандированием популярного лозунга: «Русские и сербы – братья навек!»

        Вся эта активность народа происходит на фоне «многовекторной» реакции президента и правительства Сербии на события на Украине. Официальный Белград присоединился к антироссийской резолюции ООН. Президент Александр Вучич потом объяснял, что Сербия согласилась лишь с 4 пунктами резолюции из 13, касающимися территориальной целостности Украины, поскольку Сербия имеет собственную территориальную проблему – Косово. И сербская делегация не подписала ничего, где речь шла о санкциях и ограничениях для России.

        Однако эти оправдания Вучича удовлетворили, мягко говоря, далеко не всех. И сербские социальные сети взорвались возмущением. «Власти Сербии де-факто показали, что они на стороне НАТО, что является очевидным актом предательства национальных и государственных интересов Сербии. После смены правительства Вучича в Сербии никто никогда не будет работать против России, потому что Россия и Сербия – братские союзные страны», – заявил лидер радикально-патриотической партии «Движение «Двери»» Бошко Обрадович….

        https://rusdozor.ru/2022/03/06/specoperaciya-vs-rf-na-ukraine-vyzvala-v-serbii-i-chernogorii-moshhnyj-nacionalnyj-podyom_1145393/

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru