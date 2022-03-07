Список недружественных России стран расширен
Россия радикально расширила список недружественных стран, где раньше находились только США и Чехия.
Теперь в списке находятся:
Государства-члены ЕС, США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
Давнo пoра.
Теперь Хундай и Самсунг недружественные.
Жечь мoжнo?
А мерседес дружественный
И сoздатель фoрмы СС Хугo Бoсс друг.
Тoйoта враг
Появился риск активизации политической нестабильности в Югославии.
Есть потенциал конфликта с Боснией и Герцеговиной.
…
…Потом снова Белград: перед началом игры с «Басконией» фанаты баскетбольной «Црвены Звезды» заглушили гимн Евролиги скандированием популярного лозунга: «Русские и сербы – братья навек!»
Вся эта активность народа происходит на фоне «многовекторной» реакции президента и правительства Сербии на события на Украине. Официальный Белград присоединился к антироссийской резолюции ООН. Президент Александр Вучич потом объяснял, что Сербия согласилась лишь с 4 пунктами резолюции из 13, касающимися территориальной целостности Украины, поскольку Сербия имеет собственную территориальную проблему – Косово. И сербская делегация не подписала ничего, где речь шла о санкциях и ограничениях для России.
Однако эти оправдания Вучича удовлетворили, мягко говоря, далеко не всех. И сербские социальные сети взорвались возмущением. «Власти Сербии де-факто показали, что они на стороне НАТО, что является очевидным актом предательства национальных и государственных интересов Сербии. После смены правительства Вучича в Сербии никто никогда не будет работать против России, потому что Россия и Сербия – братские союзные страны», – заявил лидер радикально-патриотической партии «Движение «Двери»» Бошко Обрадович….
https://rusdozor.ru/2022/03/06/specoperaciya-vs-rf-na-ukraine-vyzvala-v-serbii-i-chernogorii-moshhnyj-nacionalnyj-podyom_1145393/