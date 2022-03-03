Воронежский капкан. Секретные материалы
В первых числах июля 1942-го немцы вплотную подошли к Воронежу. Гитлер считал его одним из ключевых пунктов стратегического плана завоевания Кавказа и бросил на город армии семи стран. Перед началом наступления немецкие генералы видели в бинокли, что в Воронеже продолжается мирная жизнь: ходят трамваи, люди спешат на работу. А вскоре пришли результаты аэрофотосъемки, подтвердившие — в городе нет ни гарнизонов, ни оборонительных укреплений. И гитлеровские дивизии хлынули в Воронеж. Половину города они заняли за три дня. А вот вторую они пытались захватить почти полгода. Но так и не смогли этого сделать. Элитные дивизии вермахта буквально увязли в боях за Воронеж. А ведь если бы этого не произошло, совершенно иным мог оказаться и исход Сталинградской битвы. Но каким образом немцев удалось заманить в ловушку? И кто её захлопнул? Как получилось, что в Воронеже не оказалось регулярных советских войск? И почему оккупанты не завербовали в нём ни одного полицая? Ведущий программы «Секретные материалы» Андрей Луговой ответит на эти вопросы с помощью уникальных документов, собранных по обе стороны фронта.
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