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“Нравится, не нравится – покупай, красавица”. Почему Европа не потянет санкции. Борис Марцинкевич

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Что сейчас происходит на энергетическом фронте. Как происходит раздел энергорынка планеты. С какими проблемами мы можем столкнуться, а какие “пугалки” нам вовсе не страшны. Кто больше всех выиграл в начавшемся обострении России и Запада. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
YouTube канал Геонергетика https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Книга Бориса Марцинкевича https://den-magazin.ru/utm/1078
Поддержать передачи Б. Марцинкевича и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

#ДеньТВ #санкции #экономика #энергетика #СПГ #нефть #Марцинкевич #Европа #США
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YNEFbmrDsHo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29834 6370
    Русофил час назад

      “Нравится, не нравится – ПРАДАВАЙ, красавица”. Почему Европа потянет санкции и платит в РФ всегo 200 Бoрис не расскажет.
      И КУДА идёт прибыль с газа РФ не расскажет.
      А мoжет в Укру?

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