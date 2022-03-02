Компания Universal объявила о приостановке выхода в прокат своих картин в кинотеатрах России, сообщает издание Deadline. Международный Каннский кинофестиваль принял решение не принимать официальных представителей из России из-за ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе смотра.

«Universal Pictures приостановила запланированные прокаты картин в кинотеатрах в России», – говорится в заявлении компании, которое привело издание. Среди фильмов, которые должны были выйти в российский прокат – номинант на Оскар «Белфаст» Кеннет Брана.

Ранее компания The Walt Disney Company сообщила, что приостанавливает показ своих фильмов в России, компания Warner Bros. отложила премьеру фильма «Бэтмен», а компания Sony Pictures «поставит на паузу предстоящие кинотеатральные релизы в России, в том числе выпуск Morbius». Также о решении приостановить прокат картин в России сообщила компания Paramount.

Международный Каннский кинофестиваль принял решение не принимать официальных представителей из России из-за ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе смотра. «Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством», – сообщили в пресс-службе.

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» решил перенести даты премьер отечественных фильмов и выпустить раньше те, что планировались, на фоне ухода из России западных компаний.

В частности, раньше на экранах появится фильм «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус. Изначально премьера была запланирована на 5 марта, теперь фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах с 3 марта.

Помимо этого, для того, чтобы поддержать российский кинопрокат, «Централ партнершип» вернет на экраны такие фильмы, как «Холоп» (премьера состоялась 26 декабря 2019 года), «Движение вверх» (премьера была 22 декабря 2017 года) и «Батя» (23 февраля 2021 года).

В Минкультуры, которое выдает прокатные удостоверения на фильмы, поддержали решение компании. Там также сообщили, что сейчас новый график релизов отечественных фильмов в марте меняется в режиме реального времени.

Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев оценил возможные потери российских кинотеатров из-за отмены проката в марте в 5 млрд руб. Если западные компании не вернутся на российский рынок в течение длительного времени, кинопрокат существенно сократится в денежном выражении, а также уменьшится число участников этого рынка, прогнозирует он.

Голливудское кино всегда занимало наибольшую долю в выручке российских киносетей. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в 2019 году доля отечественного кино в кинотеатральном прокате составила 23,1%, в 2020 году она была на уровне 47,9%, в 2021 году — 27,2%, а в 2022 году прогнозировался уровень 21%.

В сети кинотеатров «Каро» сообщили, что планируют работать «с тем, что есть». Гендиректор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в свою очередь сказал, что пока последствий решений западных компаний никто не понимает и приблизительной оценки мартовских перспектив отечественных кинотеатров нет.

Музыкальные исполнители также присоединились к «бойкоту». Британская рок-группа Franz Ferdinand не сможет выступить в Москве 1 июля из-за текущей международной ситуации. Об этом сообщило во вторник концертное агентство SAV Entertainment.

«Концерт Franz Ferdinand, запланированный 1 июля в Москве, отменяется. По вопросам возврата билетов [просим] обращаться по месту их приобретения», – говорится в сообщении организатора гастролей.

Также портал TMZ сообщил во вторник, что американская группа The Killers не приедет на московский фестиваль Park Live 16 июля. Организаторы музыкального события ранее уведомили, что от выступления 10 июля отказался Игги Поп.

Концертные агентства также сообщили об отмене выступлений в России американских групп Green Day и Imagine Dragons.

С отменами столкнулись и площадки классической музыки. В афише Московской филармонии отменены выступления американского пианиста Ефима Бронфмана, польского оперного певца Петра Бречалы, бельгийского ансамбля Collegium Vocale Gent, датского скрипача Николая Шепс-Цнайдера, немецкого дирижера Кристофа Эненбаха, его соотечественника органиста Гюнтера Роста.

Московский зал «Зарядье» объявил, что не смогут дать концерты итальянские виолончелисты Джованни Соллима и Марио Брунелло, британский ансамбль The King’s Singers и немецкий джазмен Томас Квастхофф. В Московском международном Доме музыки 6 марта не выступит американский контрабасист Кристиан Макбрайд.

По материалам Интерфакса, РБК, газеты «Коммерсант», ТАСС