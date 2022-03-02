Новая старая Украина, новые санкции и новые друзья России. Аналитика с Игорем Нагаевым
- 0:25 В чём причина происходящего сейчас на Украине?
- 9:30 Последствия санкций. К чему приведёт блокировка Северного потока-2? Есть ли Европе чем заменить российский газ? Чем грозит отключение России от SWIFT?
- 20:50 Запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и потребительской электроники в Россию;
- 24:42 Ввод китайских военнных кораблей в территориальные воды Тайваня: перед каким выбором встала КНР? Будущее российско-китайских отношений;
- 38:40 Возможно ли возрождение Варшавского договора?
- 42:22 Будут ли в России вводить цифровой рубль?
- 50:50 Что случилось с Елизавтой II, и кому достанется власть британской королевы?
Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
Передача И. Нагаева “Тяжкое бремя транзита. История повторяется. Как Киев снова всё потерял” https://www.youtube.com/watch?v=95XfqGb1Pw4
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