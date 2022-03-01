Прорабатывается вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы россиян, выполнение таких рейсов в РФ будет возможно при условии положительных решений авиавластей стран ЕС, сообщает Росавиация.

Росавиация совместно с МИД России и Ростуризмом, с ведущими российскими авиакомпаниями соберут данные и оценят необходимые провозные емкости, требуемые для перевозки. Такое решение принято по итогам совещания, в котором приняли участие представители МИД России, Минцифры России, Росавиации, Ростуризма, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «АЗУР эйр», «Северный Ветер», «Икар», «РОЯЛ ФЛАЙТ», «Смартавиа» и «Ред Вингс».

Ведомство отмечает, что авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнеры. В случае отказа от перевозки пассажирам возвращают денежные средства в полном объеме.

«Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требуют времени и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным», – отмечает Росавиация.

Ведомство предлагает следующие варианты возвращения в РФ. Первый – использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний добраться до пунктов на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и другие страны.

Второй – использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом приезжать в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

Как уточнили в Росавиации, представители авиакомпаний в ходе совещания проинформировали о текущей ситуации, связанной с отменой рейсов в европейские страны. Авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнёров. В случае отказа пассажира от перевозки осуществляется возврат денежных средств в полном объеме.

Российским гражданам рекомендовали воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время.

В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.