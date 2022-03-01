Россия считает неприемлемым, что на территории ряда европейских стран находится американское ядерное оружие, его давно пора вернуть в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета странами ЕС – обращение министра транслировалось в видеоформате.

«Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается сценарий применения ядерного оружия по России, – отметил он. – Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать».

Министр подчеркнул, что Россия всегда исходила и исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. «Данный принцип подтвержден в совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года и в совместном заявлении глав государств России и КНР от 28 июня 2021 года. Важно, что по инициативе и при самом активном участии России было разработано и 3 января принято совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», – добавил Лавров.

США не отреагировали на предложение РФ вернуть ядерное оружие на свою территорию, а ограничились предложением заняться решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его расположения.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения – с США и членами альянса – предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности, ядерных.

Выступая на конференции по разоружению в формате видеообращения Лавров подчеркнул, что трагедия Украины – результат попустительства западных покровителей образовавшемуся в Киеве преступному режиму, «который образовался там после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса».

Уже тогда, отметил Лавров, стало понятно отношение путчистов к европейским ценностям.

«Ультранационалисты и неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате поддержанного Западом госпереворота, развязали настоящий террор», – сказал глава внешнеполитического ведомства, выступая на заседании СПЧ ООН. По его словам, невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

«Тогда участники мирной акции были заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, совершившие это злодеяние, известны поименно – они позировали перед видеокамерами, но до сих пор не наказаны», – указал российский министр.

«Неопровержимым доказательством преступных последствий массированных обстрелов гражданских объектов Донбасса являются обнаруженные там массовые захоронения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что большинство погибших – женщины и старики», – заявил Лавров.

По его словам, «многочисленные факты этих вопиющих нарушений основного права человека – права на жизнь – наши западные коллеги попросту игнорируют».

Он подчеркнул, что попытки привлечь внимание СПЧ к творившимся 8 лет бесчинствам наталкивались на безразличие Запада.

Достижение юридически обязывающих гарантий безопасности от стран НАТО имеет принципиальное значение для РФ, заявил министр иностранных дел. «Западные коллеги пока не демонстрируют готовность предоставить России юридически обязывающие долгосрочные гарантии безопасности. <…> Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение», – сказал он.

Министр пояснил, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв «бухарестской формулы» о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. «Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности. Следует вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен Основополагающий акт Россия-НАТО», – добавил Лавров.

Он также призвал «США, их союзников и клиентов» неукоснительно выполнять взятые ими на себя международные обязательства по неукреплению собственной безопасности за чужой счет. «Очевидно, что это способствовало бы оздоровлению военно-политической ситуации в Евро-Атлантике, созданию предпосылок для продвижения по всему комплексу проблем в сфере контроля над вооружениями, включая возможную работу над новыми договоренностями», – заключил глава МИД РФ.

«Глубокое беспокойство продолжает вызывать положение дел в Организации по запрещению химического оружия. Это прямой результат деструктивной линии Вашингтона и его союзников в русле продвигаемой ими ущербной и вредной концепции миропорядка, основанного на правилах», – сказал глава российского дипведомства.

Как отметил Лавров, западные страны «фактически приватизировали эту техническую, международную структуру и подчинили ее своим геополитическим амбициям». «Секретариат ОЗХО открыто используется ими для политического давления на неугодные правительства, против которых плодятся бездоказательные обвинения», – добавил глава МИД РФ.

«В интересах мирового сообщества сделать все возможное, чтобы ОЗХО не превратилось в инструмент достижения отдельными государствами неблаговидных, узкокорыстных целей», – подчеркнул министр.

Россия рассчитывает, что в 2022 году состоится десятая конференция по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил Лавров.

«Рассчитываем также, что в нынешнем году состоится неоднократно откладывавшаяся десятая конференция по рассмотрению действия ДНЯО, одного из ключевых элементов системы международной безопасности и стратегической стабильности», – сказал он.

Лавров отметил, что Россия открыта к взаимодействию со всеми странами в интересах успешного проведения форума. «Необходимо, чтобы конференция прошла в конструктивной деловой атмосфере, и по ее итогам ее государства-участники подтвердили готовность четко следовать взятым на себя обязательствам», – добавил он.

Между тем ряд западных делегаций-участников конференции по разоружению в Женеве в знак бойкота покинули зал во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает агентство Франс Пресс.

Когда началась трансляция, дипломаты «большого количества» представленных на конференции стран покинули зал, а за его пределами бойкот приветствовали аплодисментами, утверждает агентство. Среди оставшихся слушать министра Франс Пресс назвал делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

Конференция по ДНЯО была перенесена на неопределенный срок из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. В конце 2021 года агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что мероприятие может пройти с 1 по 26 августа 2022 года.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.

По материалам ТАСС, РИА Новости, сайта МИД РФ