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Какие изменения ждут нас с 1 марта

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Какие изменения ждут нас с 1 марта

С начала марта в России изменится ряд законов и нормативных актов. В частности, введут запрет на выбрасывание в мусорные контейнеры бытовой техники и компьютеров, сотрудникам разрешат отказываться от опасной работы и другие нововведения.

Пенсии военным проиндексируют не с октября, как обычно, а прямо сейчас. И не на 4%, как предполагалось, а на 8,6%. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 25 февраля. Причем он будет иметь обратную силу. То есть пересчитают и те выплаты, которые уже были начислены за январь и февраль. И в марте военные пенсионеры и приравненные к ним лица должны получить уже проиндексированную пенсию плюс надбавку за январь и февраль.

Новшество затронет около 2,6 млн человек. Кроме бывших военных, это люди, служившие в органах внутренних дел, МЧС и прочих силовых структурах. В среднем новый размер военной пенсии составит порядка 33 тыс. рублей.

Штраф за езду без техосмотра для тех категорий, для которых техосмотр остался обязательным. В частности водителей такси и служебных машин. Для них штраф за езду без диагностической карты, свидетельствующей об успешном прохождении техосмотра, с 1 марта составит 2000 рублей.

Автолюбители, которые используют свои легковые машины исключительно в личных целях – никакой коммерческой деятельностью на них не занимаются, с 2022 года проходят техосмотр добровольно. Соответственно, нет и штрафов за его отсутствие.

Однако диагностическая карта в обязательном порядке понадобится: при продаже машины, которой больше четырех лет, если вносятся изменения в конструкцию автомобиля.

Также с 1 марта вступает в силу ряд изменений в правилах получения медсправки для водителей. Главное — дополнительные анализы на употребление алкоголя и наркотиков придется сдавать гражданам, которые уже попадались нетрезвыми за рулем и были лишены за это прав.

С 1 марта вступают в силу новые Правила пользования жилыми помещениями. Все новшества касаются юридических лиц.

Гражданам необходимо помнить, что в разных регионах законы о перепланировке могут отличаться. Например, в Москве в самых простых случаях согласовывать остекление балкона или лоджии не надо. А в ряде других регионов в тех же случаях — нужно. Штрафы тоже соответственно различаются. Поэтому в Минстрое рекомендуют «перед выполнением работ по остеклению ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания».

С 1 марта официально разрешено строить индивидуальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Раньше желание фермера жить там, где у него земля, а не в ближайшем селе, считалось противозаконным. Фермерский дом должен быть один, этажей там — не больше трех, площадь — до 500 кв. м.

С 1 марта 2022 в России вводятся штрафы за выброшенную в мусорные баки технику, компьютеры, ноутбуки и всякие их составные части, выкинутые в обычный мусорный контейнер, с 1 марта грозят штрафы: за первое нарушение для граждан – 1-2 тысячи рублей, для организаций – 100-250 тысяч рублей, за повторное для в течение года для граждан – 2-3 тысячи рублей, для компаний – 250-400 тысяч рублей.

Неисправную технику нужно теперь сдавать в магазин бытовой техники или электроники. Есть службы утилизации, как платные, так и бесплатные, которые приедут на дом. В Москве, например, заработал бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей» – заказывается через сайт mos.ru.

Справки о рождении и смерти станут электронными. Медучреждения сами будут передавать сведения в специальный реестр, а оттуда они будут доступны загсам. Теоретически это должно упростить гражданам получение свидетельств о рождении и смерти.

С 1 марта у нас официально появится новый тип жилья — дома блокированной застройки. Это всем известные таунхаусы и тому подобные строения, которые и не квартира, и не индивидуальный жилой дом. Но до сих пор в законодательстве их статус никак не был определен, что создавало сложности при оформлении такой недвижимости.

Штрафы до 50 тысяч рублей будут грозить тем организациям и частным лицам, которые незаконно используют ящики для сбора пожертвований. Таким образом власти надеются оградить граждан от мошенников, которые под видом благих дел собирают деньги себе в карман.

С марта вступает в силу более строгий порядок получения разрешения на владение оружием. Это коснется прежде всего прохождения медосмотра. Главным отличием от старых правил является обязательное прохождение медицинского обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Согласно вступающему в силу 1 марта закону, наемные работники смогут отказываться от выполнения поручений при возникновении опасности для их жизни.

По материалам «Комсомольской правды», Lenta.ru, Вести.ру

Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8733 6453
    чужой час назад

      С 1 марта в России впервые ставка рефинанса превысила в Белоруссии. Доллар 3.5 и будет скоро по 5. Это Ж с виллами. Кенигские морпехи засцалли ехать на Одессу. Денюшкаф мало.

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