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Освобождение своего – не может быть разделом чужого

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Эта передача была записана ещё в начале февраля, за несколько недель до начала спецоперации на Украине. Здесь говорится о событиях 250-летней давности, когда от ига Речи Посполитой была освобождена территория современной Белоруссии. Однако сказанное здесь удивительным образом актуализируется и перекликается с сегодняшним днём. Как происходило воссоединение с Россией? Кто и почему внушил русским воспринимать это как трагедию? Какие страны на самом деле поделили Польшу, и почему это было неизбежно? Как европейские лидеры на протяжении всей истории пытаются построить из Польши и территорий Украины и Белоруссии санитарный кордон? Смотрите в новом выпуске передачи “Исторический клуб”, автор и ведущий программы – Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SfaaNwl5KTY
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