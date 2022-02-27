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Природные методы оздоровления

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Автор – Елена Тимошкина

Здоровье – одно из важных составляющих человеческой жизни. От него зависит качество нашей жизни. В древности наши предки жили, поддерживая свое тело здоровым, употребляя правильную пищу, ведя здоровый образ жизни. Но и тогда возникала необходимость применения средств для исцеления себя от того или иного заболевания. Лечились сами или прибегали к помощи знахаря. Чем же лечились люди в то время? В основе всего лежало то, давала окружающая человека природа. Природные средства отличаются от современных искусственных лекарственных препаратов тем, что содержат больше натуральных компонентов. Одним из природных средств оздоровления являются грибы. Чем они полезны, где применяются мы узнаем из этой передачи.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rK6dh-nw7Ew
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